Взрывы в Деснянском районе столицы, работала ПВО - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Взрывы произошли в Деснянском районе столицы, работала ПВО, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
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"Взрывы в Деснянском районе. Работало ПВО", - написал Кличко.
Напомним
В КГВА сообщили о работе ПВО в Киеве.
В Киевской ОВА сообщили о ракетной атаке и работе ПВО, тем временем в Киеве, Киевской и ряде других областей продолжается воздушная тревога.
Кличко сообщил о взрывах в Киеве, в центральных районах.
КГГА сообщила о падении обломков в Оболонском и Подольском районах Киева.