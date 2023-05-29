Вражеская атака на Киев: обнаружили уже 6 обломков ракет - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. КГВА сообщает об обнаружении 6 обломков ракет в трех районах Киева во время вражеской атаки 29 мая, пишет УНН.
Цитата
"По состоянию на 11.45 поступили сообщения об обнаружении 6 обломков ракет", - говорится в сообщении КГВА и перечисляется:
-
- Оболонский р-н:
-
-
- возле АЗС;
- на дорожное покрытие с воспламенением;
- на зеленую зону;
-
- Деснянский р-н:
-
-
- на территорию одного из парков;
-
- Днепровский р-н:
-
-
- на дорожное покрытие в разных местах.
-
"Информация о пострадавших уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - указали в КГВА.
Напомним
В КГВА сообщили о работе ПВО в Киеве. В Киевской ОВА сообщили о ракетной атаке и работе ПВО, тем временем в Киеве, Киевской и ряде других областей продолжается воздушная тревога.
Кличко сообщил о взрывах в Киеве, в центральных районах. КГВА сообщила о падении обломков в Оболонском и Подольском районах Киева. Также были взрывы в Деснянском районе столицы, работала ПВО.
Известно об одном раненом.