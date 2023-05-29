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Ракети летіли по балістичній траєкторії - речник Повітряних сил

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Російські війська сьогодні могли атакувати Київ "Іскандером", ракети летіли по балістичній траєкторії. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Ви бачите, повітряна тривога була оголошена, і фактично невеликий термін часу знадобився для того, щоб завдати перші удари. Це говорить про те, що було застосовано озброєння, тобто ракети, які летять по балістичній траєкторії, тобто прилітають доволі-таки швидко. Попередньо, це були "Іскандери". "Іскандер" є різних модифікацій. "Іскандер-М" - це балістична ракета, а є "Іскандер-К" - це крилата ракета. Який тип озброєння був застосований - дамо пізніше", - сказав Ігнат.

З його слів, "можливо, і є така ймовірність, що були застосовані ракети, там С-300, С-400".

Нагадаємо

У КМВА повідомили про роботу ППО у Києві. У Київській ОВА повідомили про ракетну атаку і роботу ППО, тим часом у Києві, Київській та низці інших областей триває повітряна тривога.

Кличко повідомив про вибухи у Києві, у центральних районах. КМВА повідомила про падіння уламків в Оболонському та Подільському районах Києва. Також були вибухи у Деснянському районі столиці, працювала ППО.

Відомо про одного пораненого.

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