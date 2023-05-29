Ракеты летели по баллистической траектории - спикер Воздушных сил

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"Вы видите, воздушная тревога была объявлена, и фактически небольшой срок времени понадобился для того, чтобы нанести первые удары. Это говорит о том, что было применено вооружение, то есть ракеты, которые летят по баллистической траектории, то есть прилетают довольно-таки быстро. Предварительно, это были "Искандеры". "Искандер" есть разных модификаций. "Искандер-М" - это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" - это крылатая ракета. Какой тип вооружения был применен - дадим позже", - сказал Игнат.

По его словам, "возможно, и есть такая вероятность, что были применены ракеты, там С-300, С-400".

Напомним

В КГВА сообщили о работе ПВО в Киеве. В Киевской ОВА сообщили о ракетной атаке и работе ПВО, тем временем в Киеве, Киевской и ряде других областей продолжается воздушная тревога.

Кличко сообщил о взрывах в Киеве, в центральных районах. КГВА сообщила о падении обломков в Оболонском и Подольском районах Киева. Также были взрывы в Деснянском районе столицы, работала ПВО.

Известно об одном раненом.