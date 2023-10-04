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Российские военные сознательно используют против Украины оружие массового поражения - эксперты КНИИСЭ исследовали боевые части ракет

Российские военные сознательно используют против Украины оружие массового поражения - эксперты КНИИСЭ исследовали боевые части ракет

Киев • УНН

 • 2062991 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Российские военные сознательно используют против Украины и мирного гражданского населения оружие массового поражения и подтверждением этому служат исследования боевых частей ракет врага, которые проводят эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. О результатах своих исследований они рассказали в комментарии УНН.

Среди основных видов ракет, которые применяет рф против Украины, — баллистические и крылатые ракеты наземного базирования “Искандер-М” и “Искандер-К”, крылатые ракеты морского базирования “Калибр” и крылатые ракеты различных типов “Х”.

Цитата

“Каждый из этих видов оружия имеет боевую часть − это именно та часть ракеты, которая предназначена для уничтожения (разрушения) различных объектов. В ракетах и ударных беспилотных летательных аппаратах она является частью, которая имеет исключительно военное назначение и не используется в других сферах, в отличие от микроэлектроники.

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Боевая часть состоит из оболочки (цельнокорпусная, с полуготовыми или готовыми поражающими элементами) и взрывчатого вещества, весом от десятков до несколько сотен кг. Так, вес боевой части российской ракеты типа „Искандер-М(К)“ составляет около 500 кг, у „Калибров“ − 450 кг, „Х-101“ − около 400 кг”, — объяснили эксперты Института.

Боевые части, применяемые в указанных ракетах, могут быть разных типов: обычные (фугасные, осколочно-фугасные), кассетные, специальные, ядерные и др.

Например, ракеты “Искандер-К” и ““Калибры” в большинстве случаев имеют боевую часть с готовыми поражающими элементами.

“Внешне они напоминают металлические прямоугольники равнозначных размеров. После взрыва ракеты эти поражающие элементы разлетаются на сотни метров и приводят к значительным повреждениям зданий, объектов инфраструктуры, человеческим жертвам, а также нанесению тяжких телесных повреждений”, — говорят эксперты.

Другой вариант — ракеты с цельной оболочкой боевой части, например “Х-101”.

“Простыми словами „поражающие элементы“ для такой боевой части возникают в процессе разрыва оболочки, которая окружает взрывной заряд. Когда оболочка имеет гладкую и ровную поверхность как в середине, так и снаружи, она разрывается путем так называемой естественной фрагментации. Фрагменты (осколки) могут быть разных размеров, форм и веса”, — объяснили в КНИИСЭ.

Результаты этих исследований ложатся в основу доказательной базы в международных судах.

“Обобщая анализ, однозначным является вывод, что российские военные сознательно используют против Украины и мирного гражданского населения оружие массового поражения. Надлежащее изучение и документирование преступлений террористов, а также предоставление надежной доказательной базы для международных судебных процессов, является основной задачей судебных экспертов”, — объяснили эксперты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экспертизы КНИИСЭ будут основным доказательством в расследовании преступлений россии против Украины в МУС — Рувин

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