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Експертизи КНДІСЕ будуть основним доказом у розслідуванні злочинів росії проти України в МКС - Рувін

Експертизи КНДІСЕ будуть основним доказом у розслідуванні злочинів росії проти України в МКС - Рувін

Київ • УНН

 • 1107839 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Результати експертиз Київського науково-дослідного інституту судових експертиз стануть доказами воєнних злочинів росії в Україні в Міжнародному кримінальному суді. Про це повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін, пише УНН з посиланням на Telegram-канал інституту. 

Деталі

З початку травня стартував третій етап роботи українських експертів з представниками Міжнародного кримінального суду. Наразі робота експертів сконцентрована на вибухотехнічних та комп’ютерно-технічних дослідженях.

Цитата

“Результати судових експертиз і досліджень КНДІСЕ будуть основним доказом у розслідуванні злочинів росії проти України в Міжнародному кримінальному суді.

Об'єднані групи експертів на даному етапі працюють над проведенням вибухотехнічних та комп’ютерно-технічних досліджень. Їх предметом є фактичні дані (обставини), що пов’язані з визначенням групової належності та походженням вибухових пристроїв у цілому вигляді або за їх фрагментами (осколками), елементів вибухових пристроїв, обставин вибуху тощо”, - зазначив Олександр Рувін.

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Також за його словами, КНДІСЕ веде активну роботу та проводить дослідження за фактами ракетних ударів рф по Україні. Йдеться про ідентифікацію та опис боєприпасів, залишків ракет та безпілотних літальних апаратів, а також розрахунок кутів ударів та визначення завдань, які ставили перед собою росіяни атакуючи наші цивільні об’єкти та населення.

У рамках комп’ютерно-технічних видів досліджень експерти також досліджують мобільні телефони, що були вилучені або знайдені в окупантів, на предмет даних про факти й обставини вчинення злочинів.

“Крім того, спільно з представниками Міжнародного кримінального суду ми також проводимо хімічні дослідження, аналізуємо зразки вирв/ґрунту щодо визначення в них типу вибухових речовин та стану радіації”, − додав директор КНДІСЕ.

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В інституті зазначають, що підтримка та допомога експертам КНДІСЕ від спеціалістів Міжнародного кримінального суду має важливе значення для України в умовах воєнного стану, оскільки Інститут є провідною установою країни, яка виконує експертизи щодо злочинів, вчинених державою-терористом.

Нагадаємо

Раніше Рувін розповів, як Україна готується до майбутнього трибуналу над росією. 

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