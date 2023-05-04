Експертизи КНДІСЕ будуть основним доказом у розслідуванні злочинів росії проти України в МКС - Рувін
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Результати експертиз Київського науково-дослідного інституту судових експертиз стануть доказами воєнних злочинів росії в Україні в Міжнародному кримінальному суді. Про це повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін, пише УНН з посиланням на Telegram-канал інституту.
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З початку травня стартував третій етап роботи українських експертів з представниками Міжнародного кримінального суду. Наразі робота експертів сконцентрована на вибухотехнічних та комп’ютерно-технічних дослідженях.
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“Результати судових експертиз і досліджень КНДІСЕ будуть основним доказом у розслідуванні злочинів росії проти України в Міжнародному кримінальному суді.
Об'єднані групи експертів на даному етапі працюють над проведенням вибухотехнічних та комп’ютерно-технічних досліджень. Їх предметом є фактичні дані (обставини), що пов’язані з визначенням групової належності та походженням вибухових пристроїв у цілому вигляді або за їх фрагментами (осколками), елементів вибухових пристроїв, обставин вибуху тощо”, - зазначив Олександр Рувін.
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Також за його словами, КНДІСЕ веде активну роботу та проводить дослідження за фактами ракетних ударів рф по Україні. Йдеться про ідентифікацію та опис боєприпасів, залишків ракет та безпілотних літальних апаратів, а також розрахунок кутів ударів та визначення завдань, які ставили перед собою росіяни атакуючи наші цивільні об’єкти та населення.
У рамках комп’ютерно-технічних видів досліджень експерти також досліджують мобільні телефони, що були вилучені або знайдені в окупантів, на предмет даних про факти й обставини вчинення злочинів.
“Крім того, спільно з представниками Міжнародного кримінального суду ми також проводимо хімічні дослідження, аналізуємо зразки вирв/ґрунту щодо визначення в них типу вибухових речовин та стану радіації”, − додав директор КНДІСЕ.
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В інституті зазначають, що підтримка та допомога експертам КНДІСЕ від спеціалістів Міжнародного кримінального суду має важливе значення для України в умовах воєнного стану, оскільки Інститут є провідною установою країни, яка виконує експертизи щодо злочинів, вчинених державою-терористом.
Нагадаємо
Раніше Рувін розповів, як Україна готується до майбутнього трибуналу над росією.