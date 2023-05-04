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Экспертизы КНИИСЭ будут основным доказательством в расследовании преступлений россии против Украины в МУС - Рувин

Экспертизы КНИИСЭ будут основным доказательством в расследовании преступлений россии против Украины в МУС - Рувин

Киев • УНН

 • 1107838 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Результаты экспертиз Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз станут доказательствами военных преступлений россии в Украине в Международном уголовном суде. Об этом сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал института. 

Детали

С начала мая стартовал третий этап работы украинских экспертов с представителями Международного уголовного суда. Сейчас работа экспертов сконцентрирована на взрывотехнических и компьютерно-технических исследованиях.

Цитата

“Результаты судебных экспертиз и исследований КНИИСЭ будут основным доказательством в расследовании преступлений россии против Украины в Международном уголовном суде.

Объединенные группы экспертов на данном этапе работают над проведением взрывотехнических и компьютерно-технических исследований. Их предметом являются фактические данные (обстоятельства), связанные с определением групповой принадлежности и происхождением взрывных устройств в целом виде или по их фрагментам (осколкам), элементов взрывных устройств, обстоятельств взрыва и т.д.”, - отметил Александр Рувин.

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Также по его словам, КНИИСЭ ведет активную работу и проводит исследования по фактам ракетных ударов рф по Украине. Речь идет об идентификации и описании боеприпасов, остатков ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также расчет углов ударов и определение задач, которые ставили перед собой россияне атакуя наши гражданские объекты и население.

В рамках компьютерно-технических видов исследований эксперты также исследуют мобильные телефоны, которые были изъяты или найдены у оккупантов, на предмет данных о фактах и обстоятельствах совершения преступлений.

“Кроме того, совместно с представителями Международного уголовного суда мы также проводим химические исследования, анализируем образцы воронки/грунта для определения в них типа взрывчатых веществ и состояния радиации”, − добавил директор КНИИСЭ.

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В институте отмечают, что поддержка и помощь экспертам КНИИСЭ от специалистов Международного уголовного суда имеет важное значение для Украины в условиях военного положения, поскольку Институт является ведущим учреждением страны, которое выполняет экспертизы по преступлениям, совершенным государством-террористом.

Напомним

Ранее Рувин рассказал, как Украина готовится к будущему трибуналу над россией. 

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