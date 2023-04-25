Рувін розповів, якими ракетами росіяни обстрілюють Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Росія обстрілює Україну щонайменше дев’ятьма різними типами ракет, серед яких - крилаті ракети наземного, повітряного і морського базування. Найчастіше обстріли ведуться з території росії, білорусі, Чорного та Каспійського морів. На ряду з сучасною зброєю країна-агресор використовує ракети з минулого століття. Про це розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, повідомляє УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ігнат розповів, як експертизи КНДІСЕ можуть допомагати відводити від цілей російські авіабомби і ракети
Деталі
Ракети відрізняються розмірами, максимальною швидкістю та дальністю польотів, траєкторією руху, масою бойової частини та іншими характеристиками.
Серед основних видів ракет, які застосовує рф проти України, – «Іскандер», «Калібр» та серія «Х».
«Іскандер» – тактична балістична ракета середньої дальності (політ до 2500 км). Її довжина становить 6,2 – 7,3 м, ракета може нести бойову частину вагою 480 кг на максимальній швидкості 8820 км/год. Крилаті ракети «Калібр», довжина – 6,2-8,2 м, можуть мати бойову частину вагою 200-450 кг та набирати швидкість до 970 км/год. Дальність польоту складає до 2600 км. Крилаті ракети «Х-101» мають довжину – 7,5 м та досягають цілей на відстані до 5 000 км, бойова частина – 430 кг, швидкість – 720 км/год.
Цитата
«КНДІСЕ проводить військові експертизи та досліджує факти злочинів рф з чіткою метою – притягнення винних до відповідальності. Ми знаємо цинізм нашого ворога. Неодноразово здійснюючи атаки на Україну, особливо щодо цивільної інфраструктури та ризиків ураження об’єктів атомної енергетики, росія звинувачувала в цьому нашу державу.
Важливо детально вивчати, досліджувати й документувати всі факти воєнної агресії терористів, наскільки це можливо. Звідки летіла ракета, який несла заряд вибухових елементів, яке завдання виконували російські військові та хто з них відповідальний за запуски, які частини, структурні підрозділи та інші обставини.
За частиною висновків ми вже маємо результати і винні особи отримали покарання, зокрема колаборанти, навідники, коригувальники ракетних обстрілів по мирних містах України. Водночас великий масив даних збирається в єдину справу та стане основою доказової бази воєнних злочинів рф проти України в Міжнародному кримінальному суді», – розповів директор КНДІСЕ Олександр Рувін.
Раніше
Експерти КНДІСЕ розповіли про ударні дрони, які рф запускає на українські міста. За їх даними, серед основних видів дронів, які використовує рф, у тому числі для систематичних атак на українські міста – іранські "Shahed 131" та "Shahed 136" відомі, як "дрони-камікадзе". Крім того, ворог застосовує "Shahed-129" та "Shahed-191", а також "Mohajer-4" та "Mohajer-6".