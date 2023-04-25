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Рувин рассказал, какими ракетами россияне обстреливают Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Россия обстреливает Украину по меньшей мере девятью различными типами ракет, среди которых - крылатые ракеты наземного, воздушного и морского базирования. Чаще всего обстрелы ведутся с территории россии, беларуси, Черного и Каспийского морей. На ряду с современным оружием страна-агрессор использует ракеты прошлого века. Об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, сообщает УНН

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Детали

Ракеты отличаются размерами, максимальной скоростью и дальностью полетов, траекторией движения, массой боевой части и другими характеристиками.

Среди основных видов ракет, которые применяет рф против Украины, – «Искандер», «Калибр» и серия «Х».

«Искандер» – тактическая баллистическая ракета средней дальности (полет до 2500 км). Ее длина составляет 6,2 – 7,3 м, ракета может нести боевую часть весом 480 кг на максимальной скорости 8820 км/ч. Крылатые ракеты «Калибр», длина – 6,2-8,2 м, могут иметь боевую часть весом 200-450 кг и может набирать скорость до 970 км/ч. Дальность полета составляет до 2600 км. Крылатые ракеты «Х-101» имеют длину – 7,5 м и достигают целей на расстоянии до 5 000 км, боевая часть – 430 кг, скорость – 720 км/ч.

Цитата

«КНИИСЭ проводит военные экспертизы и исследует факты преступлений рф с четкой целью – привлечения виновных к ответственности. Мы знаем цинизм нашего врага. Неоднократно осуществляя атаки на Украину, особенно в отношении гражданской инфраструктуры и рисков поражения объектов атомной энергетики, россия обвиняла в этом наше государство.

Важно детально изучать, исследовать и документировать все факты военной агрессии террористов, насколько это возможно. Откуда летела ракета, какой заряд взрывчатых элементов, какую задачу выполняли российские военные и кто из них ответственный за запуски, какие части, структурные подразделения, и другие обстоятельства.

По части выводов мы уже имеем результаты и виновные лица получили наказание, в частности коллаборационисты, наводчики, корректировщики ракетных обстрелов по мирным городам Украины. В то же время большой массив данных собирается в единое дело и станет основой доказательной базы военных преступлений рф против Украины в Международном уголовном суде», – рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Ранее

Эксперты КНИИСЭ рассказали об ударных дронах, которые рф запускает на украинские города. По их данным, среди основных видов дронов, которые использует рф, в том числе для систематических атак на украинские города – иранские "Shahed 131" и "Shahed 136" известные, как "дроны-камикадзе". Кроме того, враг применяет "Shahed-129" и "Shahed-191", а также "Mohajer-4" и "Mohajer-6".

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