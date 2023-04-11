Експерти КНДІСЕ розповіли про ударні дрони, які рф запускає на українські міста
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) у Telegram розповіли про види ударних безпілотників, які російські окупанти використовують для здійснення розвідки, артилерійського наведення, а також для атак на українські позиції та міста, передає УНН.
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"Експерти Київського НДІСЕ досліджують факти використання дронів росіянами проти України. Основне завдання фахівців під час виїздів на місця подій, в області своїх знань допомагати слідчим органам здійснювати належний огляд місця подій, документувати всі обставини та звертати увагу на важливі об'єкти дослідження, які надалі надходять на дослідження до Інституту", - ідеться в повідомленні.
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Зазначається, що на сьогодні КНДІСЕ є однією з основних експертних установ, яка проводить експертизи щодо воєнних злочинів росіян, потім їх результати використають як доказову базу в трибуналі над країною-агресором. Висновки фахівців скеровуються до слідчих органів та надалі передаються до суду.
Зокрема, за фактами використання ударних дронів росією проти України фахівці наразі виконали більше ніж 150 комплексних експертиз, які вивчали питання щодо причин вибуху, типу озброєння вибухового пристрою, групи його вибухової речовини, наявності певних модифікацій тощо.
Експерти нагадують, що окупанти вперше застосували іранські безпілотники у вересні 2022 року. За їх даними, серед основних видів дронів, які використовує рф, у тому числі для систематичних атак на українські міста – іранські "Shahed 131" та "Shahed 136" відомі, як "дрони-камікадзе". Крім того, ворог застосовує "Shahed-129" та "Shahed-191", а також "Mohajer-4" та "Mohajer-6".
Фахівці КНДІСЕ наводять наступні характеристики іранських дронів типу "Shahed":
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- БпЛА "камікадзе" "Shahed-131" - безпілотник односторонньої атаки (OWA – one way attack), баражуючий боєприпас, призначений для ураження наземних стаціонарних об’єктів шляхом наведення та контактного підриву бойової частини БпЛА. Маркування дронів, які використовує росія, виконано з нанесенням бортового номера та назви "Герань-1" та інші маркування. Дальність польоту "Shahed 131" складає до 900 км, швидкість - 120 км/год.
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- БпЛА "камікадзе" "Shahed-136" – безпілотник призначений для ураження наземних стаціонарних об’єктів шляхом наведення та контактного підриву бойової частини БпЛА. Може запускатись залпом з мобільних пускових установок, кожна з яких може одночасно запускати до 5 безпілотників. Дальність польоту Shahed 136 складає близько 1500-1700 км, максимальна висота польоту – 4 км, максимальна швидкість 180 км/год, максимальна тривалість польоту складає 8-9 год і бойова частина має вагу близько 40 кг.
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- БпЛА "Shahed-129" – безпілотник, здатний виконувати бойові та розвідувальні місії вдень та вночі. Дальність польоту складає до 3400 км (лише на автопілоті), максимальна швидкість − до 200 км/год, максимальна висота польоту – близько 7 км, максимальна тривалість польоту – 24 год. На озброєнні безпілотник має 4 (8) високоточні бомби Sadid-345 з масою корисного навантаження 400 кг. Дрон передає відеодані в режимі реального часу, переважно не використовується в складних метеорологічних умовах. Американські аналітики припускають, що на сьогодні Іран має не більше 30 одиниць цього типу дронів, виробничі потужності Тегерану дозволяють виготовляти не більше 3 екземплярів на рік.
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- БпЛА "Shahed-191" побудований за схемою "літаюче крило". За інформацією іранських ЗМІ, як силова установка на ньому встановлений турбореактивний двигун, який розганяє дрон до 275 км/год та забезпечує автономність близько 4,5 годин польоту на дальності до 500 кілометрів та висоті до 7500 метрів. БпЛА може бути озброєний двома керованими бомбами з осколковими бойовими частинами "Sadid-342", які розміщуються у внутрішніх відсіках. Зліт здійснюється з автомобіля, який має на даху спеціальні кріплення. Також не надто придатний для використання в складних погодних умовах.
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Як повідомляють експерти, БпЛА "Mohajer-4" та "Mohajer-6" призначені для проведення розвідки, спостереження та вогневого ураження, однак непристосовані до використання в несприятливих погодних умовах. Зазначається, що дрон як правило виконує політ за попередньо запрограмованою траєкторією, однак оператор може вносити зміни в програму під час польоту радіоканалом. Дальність польоту дрона складає до 150 км, максимальна швидкість польоту − до 180 км/год на висоті близько 3,5 км, тривалість польоту − максимально 3-5 год. Під час одного бойового вильоту може вразити до 2-х цілей.
"Mohajer-6" виробляється з 2017 року та здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів, відзначають у КНДІСЕ. Має дальність польоту 200 км, максимальну швидкість 200 км/год, тривалість польоту 12 годин і максимальну висоту польоту близько 5,4 км. За непідтвердженою інформацією з іранських джерел, БпЛА також може нести модулі радіоперешкод для ведення радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо
Сухопутні сили Корпусу вартових ісламської революції заявили, що розробили новий дрон-камікадзе, який може підірвати цілі на відстані до 450 кілометрів. За словами офіційного представника, БпЛА, що отримав назву "Me'raj-532", "успішно пройшов усі випробування".