Эксперты КНИИСЭ рассказали об ударных дронах, которые рф запускает на украинские города

Цитата

"Эксперты Киевского НИИСЭ исследуют факты использования дронов россиянами против Украины. Основная задача специалистов во время выездов на места событий, в области своих знаний помогать следственным органам осуществлять надлежащий осмотр места событий, документировать все обстоятельства и обращать внимание на важные объекты исследования, которые в дальнейшем поступают на исследование в Институт", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на сегодня КНИИСЭ является одним из основных экспертных учреждений, которое проводит экспертизы по военным преступлениям россиян, затем их результаты используют как доказательную базу в трибунале над страной-агрессором. Выводы специалистов направляются в следственные органы и в дальнейшем передаются в суд.

В частности, по фактам использования ударных дронов россией против Украины специалисты пока выполнили более 150 комплексных экспертиз, которые изучали вопросы о причинах взрыва, типа вооружения взрывного устройства, группы его взрывчатого вещества, наличия определенных модификаций и тому подобное.

Эксперты напоминают, что оккупанты впервые применили иранские беспилотники в сентябре 2022 года. По их данным, среди основных видов дронов, которые использует рф, в том числе для систематических атак на украинские города – иранские "Shahed 131" и "Shahed 136" известны, как "дроны-камикадзе". Кроме того, враг применяет "Shahed-129" и "Shahed-191", а также "Mohajer-4" и "Mohajer-6".

Специалисты КНИИСЭ приводят следующие характеристики иранских дронов типа "Shahed":



БпЛА "камикадзе" " Shahed-131 " - беспилотник односторонней атаки (OWA­ – one way attack), барражирующий боеприпас, предназначенный для поражения наземных стационарных объектов путем наведения и контактного подрыва боевой части БпЛА. Маркировка дронов, которые использует россия, выполнена с нанесением бортового номера и названия "Герань-1" и другие маркировки. Дальность полета "Shahed 131" составляет до 900 км, скорость - 120 км/ч.

" - беспилотник односторонней атаки (OWA­ – one way attack), барражирующий боеприпас, предназначенный для поражения наземных стационарных объектов путем наведения и контактного подрыва боевой части БпЛА. Маркировка дронов, которые использует россия, выполнена с нанесением бортового номера и названия "Герань-1" и другие маркировки. Дальность полета "Shahed 131" составляет до 900 км, скорость - 120 км/ч.

БпЛА "камикадзе" " Shahed-136 " – беспилотник предназначен для поражения наземных стационарных объектов путем наведения и контактного подрыва боевой части БпЛА. Может запускаться залпом с мобильных пусковых установок, каждая из которых может одновременно запускать до 5 беспилотников. Дальность полета Shahed 136 составляет около 1500-1700 км, максимальная высота полета – 4 км, максимальная скорость 180 км/ч, максимальная продолжительность полета составляет 8-9 ч и боевая часть имеет вес около 40 кг.

" – беспилотник предназначен для поражения наземных стационарных объектов путем наведения и контактного подрыва боевой части БпЛА. Может запускаться залпом с мобильных пусковых установок, каждая из которых может одновременно запускать до 5 беспилотников. Дальность полета Shahed 136 составляет около 1500-1700 км, максимальная высота полета – 4 км, максимальная скорость 180 км/ч, максимальная продолжительность полета составляет 8-9 ч и боевая часть имеет вес около 40 кг.

БпЛА " Shahed-129 " – беспилотник, способный выполнять боевые и разведывательные миссии днем и ночью. Дальность полета составляет до 3400 км (лишь на автопилоте), максимальная скорость – до 200 км/ч, максимальная высота полета – около 7 км, максимальная продолжительность полета – 24 часа. На вооружении беспилотник имеет 4(8) высокоточные бомбы Sadid-345 с массой полезной нагрузки 400 кг. Дрон передает видеоданные в режиме реального времени, преимущественно не используется в сложных метеорологических условиях. Американские аналитики предполагают, что на сегодня Иран имеет не более 30 единиц этого типа дронов, производственные мощности Тегерана позволяют производить не более 3 экземпляров в год.

" – беспилотник, способный выполнять боевые и разведывательные миссии днем и ночью. Дальность полета составляет до 3400 км (лишь на автопилоте), максимальная скорость – до 200 км/ч, максимальная высота полета – около 7 км, максимальная продолжительность полета – 24 часа. На вооружении беспилотник имеет 4(8) высокоточные бомбы Sadid-345 с массой полезной нагрузки 400 кг. Дрон передает видеоданные в режиме реального времени, преимущественно не используется в сложных метеорологических условиях. Американские аналитики предполагают, что на сегодня Иран имеет не более 30 единиц этого типа дронов, производственные мощности Тегерана позволяют производить не более 3 экземпляров в год.

БПЛА " Shahed-191 " построен по схеме "летающее крыло". По информации иранских СМИ, в качестве силовой установки на нем установлен турбореактивный двигатель, разгоняющий дрон до 275 км/ч и обеспечивающий автономность около 4,5 часа полета на дальности до 500 километров и высоте до 7500 метров. БПЛА может быть вооружен двумя управляемыми бомбами с осколочными боевыми частями "Sadid-342", которые размещаются во внутренних отсеках. Взлет осуществляется с автомобиля, имеющего на крыше специальные крепления. Также не слишком подходит для использования в сложных погодных условиях.

" построен по схеме "летающее крыло". По информации иранских СМИ, в качестве силовой установки на нем установлен турбореактивный двигатель, разгоняющий дрон до 275 км/ч и обеспечивающий автономность около 4,5 часа полета на дальности до 500 километров и высоте до 7500 метров. БПЛА может быть вооружен двумя управляемыми бомбами с осколочными боевыми частями "Sadid-342", которые размещаются во внутренних отсеках. Взлет осуществляется с автомобиля, имеющего на крыше специальные крепления. Также не слишком подходит для использования в сложных погодных условиях.

Как сообщают эксперты, БПЛА "Mohajer-4" и "Mohajer-6" предназначены для проведения разведки, наблюдения и огневого поражения, однако неприспособленны к использованию в неблагоприятных погодных условиях. Отмечается, что дрон обычно выполняет полет по предварительно запрограммированной траектории, однако оператор может вносить изменения в программу во время полета по радиоканалу. Дальность полета дрона составляет до 150 км, максимальная скорость полета – до 180 км/ч на высоте около 3,5 км, продолжительность полета – максимально 3-5 часов. Во время одного боевого вылета может поразить до 2 целей.

"Mohajer-6" производится с 2017 года и способен нести до четырех высокоточных боеприпасов, отмечают в КНИИСЭ. Имеет дальность полета 200 км, наибольшую скорость 200 км/ч, длительность полета 12 часов и наибольшую высоту полета около 5,4 км. По неподтвержденной информации из иранских источников БПЛА также может нести модули радиопомех для ведения радиоэлектронной борьбы.

Напомним

Сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции заявили, что разработали новый дрон-камикадзе, который может взорвать цели на расстоянии до 450 километров. По словам официального представителя, БпЛА, получивший название "Me'raj-532", "успешно прошел все испытания".