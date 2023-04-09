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В Ірані розробили новий дрон-камікадзе

В Ірані розробили новий дрон-камікадзе

Київ • УНН

 • 1013696 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Сухопутні сили Корпусу вартових ісламської революції розробили новий дрон-камікадзе, який може підіривати цілі на відстані до 450 кілометрів, про це повідомив офіційний представник, передає УНН з посиланням на Tasnim News.

Деталі

Голова Організації джихаду з досліджень та самозабезпечення Сухопутних військ КВІР генерал Алі Кухестані сказав, що новий безпілотний літальний апарат, який отримав назву "Me'raj-532", пройшов всі випробування успішно.

За його словами, цей дрон-камікадзе оснащений поршневим двигуном і може долати відстань до 450 кілометрів в одному напрямку. Безпілотник може злітати з транспортного засобу, а також може перебувати в повітрі до 3 годин.

Також, за словами іранського генерала, безпілотник може з високою точністю вражати цілі боєголовкою, маса якої становить 50 кілограмів. До цього він заявив, що "Me'raj-532 "можна легко та швидко зібрати та підготувати до польоту.

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