В Ірані розробили новий дрон-камікадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Сухопутні сили Корпусу вартових ісламської революції розробили новий дрон-камікадзе, який може підіривати цілі на відстані до 450 кілометрів, про це повідомив офіційний представник, передає УНН з посиланням на Tasnim News.
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Голова Організації джихаду з досліджень та самозабезпечення Сухопутних військ КВІР генерал Алі Кухестані сказав, що новий безпілотний літальний апарат, який отримав назву "Me'raj-532", пройшов всі випробування успішно.
За його словами, цей дрон-камікадзе оснащений поршневим двигуном і може долати відстань до 450 кілометрів в одному напрямку. Безпілотник може злітати з транспортного засобу, а також може перебувати в повітрі до 3 годин.
Також, за словами іранського генерала, безпілотник може з високою точністю вражати цілі боєголовкою, маса якої становить 50 кілограмів. До цього він заявив, що "Me'raj-532 "можна легко та швидко зібрати та підготувати до польоту.
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