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В Ірані встановлюють камери для пошуку жінок, які не носять хіджаб

В Ірані встановлюють камери для пошуку жінок, які не носять хіджаб

Київ • УНН

 • 820855 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Іранська влада почала встановлювати камери в громадських місцях для виявлення жінок з відкритим волоссям, повідомила поліція. Про це інформує УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Поліція заявила, що жінки, помічені без покритого волосся, отримуватимуть “текстові повідомлення з попередженням про наслідки”. Вони додали, що це допоможе запобігти “опору проти закону про хіджаб”.

Минулого року протести викликала смерть під вартою в поліції Махси Аміні, молодої курдської жінки, заарештованої за нібито порушення правил носіння хіджабу. Після смерті Аміні дедалі більше жінок, особливо у великих містах, відмовляються від носіння хіджабу, незважаючи на ризик арешту.

У заяві поліції, опублікованій державним інформаційним агентством Ісламської Республіки, йдеться про те, що система використовує так звані “розумні” камери та інші інструменти для ідентифікації та надсилання “документів і попереджувальних повідомлень порушницям закону про хіджаб”.

Жінки зобов’язані за законом покривати волосся хіджабом (хусткою) відтоді, як Ісламська революція 1979 року встановила суворе тлумачення релігійного права. Жінкам, які порушують закон, загрожують штрафи або арешт.

Правоохоронні органи Ірану також закликали власників бізнесу дотримуватися правил шляхом “ретельних перевірок”.

Нагадаємо 

Минулого тижня в Інтернеті широко поширилося відео, на якому чоловік кидає йогурт у двох жінок з відкритим обличчям, після чого жінки були заарештовані за законом про хіджаб. Чоловіка також заарештували.

Президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив, що хіджаб є законом в Ірані після того як чоловік облив йогуртом двох жінок у магазині через те, що вони були без хіджабу.

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