В Иране устанавливают камеры для поиска женщин, которые не носят хиджаб

Детали

Полиция заявила, что женщины, замеченные без покрытых волос, будут получать “текстовые сообщения с предупреждением о последствиях”. Они добавили, что это поможет предотвратить “сопротивление против закона о хиджабе”.

В прошлом году протесты вызвала смерть под стражей в полиции Махсы Амини, молодой курдской женщины, арестованной за якобы нарушение правил ношения хиджаба. После смерти Амини все больше женщин, особенно в крупных городах, отказываются от ношения хиджаба, несмотря на риск ареста.

В заявлении полиции, опубликованном государственным информационным агентством Исламской Республики, говорится о том, что система использует так называемые “умные” камеры и другие инструменты для идентификации и отправки “документов и предупредительных сообщений нарушительницам закона о хиджабе”.

Женщины обязаны по закону покрывать волосы хиджабом (платком) с тех пор, как Исламская революция 1979 года установила строгое толкование религиозного права. Женщинам, нарушающим закон, грозят штрафы или арест.

Правоохранительные органы Ирана также призвали владельцев бизнеса соблюдать правила путем “тщательных проверок”.

Напомним

На прошлой неделе в Интернете широко распространилось видео, на котором мужчина бросает йогурт в двух женщин с открытым лицом, после чего женщины были арестованы по закону о хиджабе. Мужчина также был арестован.

Президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что хиджаб является законом в Иране после того как мужчина облил йогуртом двух женщин в магазине из-за того, что они были без хиджаба.