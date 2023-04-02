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В Ірані двох жінок, на яких напали з йогуртом, заарештували за відмову носити хіджаб

В Ірані двох жінок, на яких напали з йогуртом, заарештували за відмову носити хіджаб

Київ • УНН

 • 1072707 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив, що хіджаб є законом в Ірані після того як чоловік облив йогуртом двох жінок у магазині через те, що вони були без хіджабу. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.

Деталі

У прямому ефірі на державному телебаченні Раїсі сказав: «Деякі люди кажуть, що не вірять (у хіджаб)… Але важливо те, що є юридична вимога… і хіджаб сьогодні є юридичним питанням».

На відеозаписі, широко поширеному в соціальних мережах в Ірані, видно, як дві жінки, які не носили хіджабу, в магазині зазнали нападу з боку чоловіка після словесної суперечки.

На кадрах видно, як чоловік виливає йогурт на голови двох жінок, перш ніж зіткнутися з продавцем.

Судові органи видали ордер на арешт чоловіка, який поливав йогуртом двох жінок. За повідомленнями державних ЗМІ, на них також було видано ордери на арешт за порушення суворих правил щодо жіночого одягу.

Влада заявила, що власника молочного магазину було попереджено.

Додамо

Інцидент стався після того, як смерть Махси Аміні у вересні викликала багатомісячні загальнонаціональні протести. 22-річну дівчину заарештували за порушення ісламського дрес-коду. Під час протестів було вбито понад 500 демонстрантів.

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