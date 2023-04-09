В Иране разработали новый дрон-камикадзе

Детали

Председатель Организации джихада по исследованиям и самообеспечению Сухопутных войск КСИР генерал Али Кухестани сказал, что новый беспилотный летательный аппарат, получивший название "Me'raj-532", прошел все испытания успешно.

По его словам, этот дрон-камикадзе оснащен поршневым двигателем и может преодолевать расстояние до 450 километров в одном направлении. Беспилотник может взлетать с транспортного средства, а также может находиться в воздухе до 3 часов.

Также, по словам иранского генерала, беспилотник может с высокой точностью поражать цели боеголовкой, масса которой составляет 50 килограммов. До этого он заявил, что "Me'raj-532" можно легко и быстро собрать и подготовить к полету.

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