Ігнат розповів, як експертизи КНДІСЕ можуть допомагати відводити від цілей російські авіабомби і ракети

Він наголосив, що ці знання допомагають придушувати повітряні цілі засобами радіолокаційної боротьби.

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«Нам у будь-якому випадку потрібно знати, яка зброя нас атакує. Повітряні сили бачать ціль на радарі (…).

Кожна ціль має свої параметри – висоту польоту, напрямок руху і так далі. З чого ця ціль складається – це вже інше питання. Це те, що вивчає КНДІСЕ, вивчають науковці, військові, інженери, щоб зрозуміти, як ще можна протидіяти цим цілям», - розповів Ігнат.

Речник командування Повітряних Сил ЗСУ зазначив, що експертизи КНДІСЕ також можуть допомагати у відведенні авіаційних бомб.

«Ця інформація, можливо, буде потрібна для придушення їх засобами радіоелектронної боротьби – це засоби, які можуть придушити сигнал GPS, тобто керовані авіаційні бомби. Летять вони, знаєте, у напрямку за своєю інерцією, а GPS-навігація через супутник дозволяє ними управляти дистанційно і керувати, щоб їх направляти у свою ціль. Про це треба знати.

Як і про те, які ракети противник використовує проти нас, зокрема крилаті ракети – їх вже дослідили. У них ще є ракети R-37, авіаційні. Вся ця інформація зрозуміло, що буде корисною для військових, щоб розуміти, якою зброєю з нами воюють і що в неї є всередині. (…)», - додав Юрій Ігнат.

Як приклад він навів роботу експертів КНДІСЕ у вивченні "шахедів".

«Розібрали (експерти КНДІСЕ - ред.) цей самий "шахед", побачили, що там не все так просто, що в нього чотири GPS використовується, тобто ви подавите один – треба буде подавити і другий. А потім третій і четвертий, щоб вплинути на нього засобами радіоелектронної боротьби. Тому це здавалося б примітивно, а з іншого – не все так просто. А у повітряних сил завдання одне – побачити ціль і знищити її», - резюмував Ігнат.

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