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“Просте, дешеве пап’є-маше”: Олександр Рувін розповів з чого зроблені “шахеди”

“Просте, дешеве пап’є-маше”: Олександр Рувін розповів з чого зроблені “шахеди”

Київ • УНН

 • 2013114 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Дрони-камікадзе, які в народі отримали назву “шахеди”, вперше атакували Україну у вересні минулого року. За цей час Київський науково-дослідний інститут судових експертиз вже провів не один десяток досліджень та зміг вивчити з чого таки складається “шахед”. В інтерв’ю УНН директор інституту Олександр Рувін пояснив, що сучасні “шахеди”, які летять на територію України, створюються за принципом “пап’є-маше”: з паперу і лаку.

Цитата

“Це дуже просте та дешеве рішення з паперу та лаку - таке собі пап’є-маше. "Шахед" зроблений дуже просто, але ефективно – 50 літрів пального залили, і він 2 тисячі кілометрів летить на моторчику в чотири циліндри”, - пояснив Рувін.

Попри те, що “шахед” називають іранським дроном, прямої приналежності до цієї країни експертиза не виявила.

“У них (“шахедів” - ред.) немає жодного елементу, на якому було б прямо вказано про приналежність до Ірану. Але, є ідентифікуючі елементи. Не вдалося знайти хоч однієї речі, на якій було б написано "маде ін Іран". Є "made in" США, Польща, Японія,.. навіть українські речі є в "шахедах", які до нас прилітають. У нас є телефон, що стояв у "мопеді", то на ньому українською написано "вироблено у В’єтнамі", - зазначив директор КНДІСЕ.

За словами Олександра Рувіна, “шахеди”, які долітають до України, є копіями іранських дронів.

“Ми можемо залізобетонно сказати, що те, що до нас летить, є копією іранського дрону, що застосовувався, наприклад, у Сирії. Є відповідні ознаки, але іранських написів на них немає. Моя думка, що вони приходять у рф у розібраному вигляді, і коли їх там збирають, вони оці ознаки якимось чином прибирають. Бо ми бачимо на моніторах сліди зрізаних написів”, - резюмував він.

Нагадаємо

В інтерв'ю УНН Олександр Рувін розповів про збитки від окупації Київщини, які становлять понад 100 млрд грн і це - лише за нерухоме майно.

Українські Національні Новини

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