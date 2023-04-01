“Просте, дешеве пап’є-маше”: Олександр Рувін розповів з чого зроблені “шахеди”

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“Це дуже просте та дешеве рішення з паперу та лаку - таке собі пап’є-маше. "Шахед" зроблений дуже просто, але ефективно – 50 літрів пального залили, і він 2 тисячі кілометрів летить на моторчику в чотири циліндри”, - пояснив Рувін.

Попри те, що “шахед” називають іранським дроном, прямої приналежності до цієї країни експертиза не виявила.

“У них (“шахедів” - ред.) немає жодного елементу, на якому було б прямо вказано про приналежність до Ірану. Але, є ідентифікуючі елементи. Не вдалося знайти хоч однієї речі, на якій було б написано "маде ін Іран". Є "made in" США, Польща, Японія,.. навіть українські речі є в "шахедах", які до нас прилітають. У нас є телефон, що стояв у "мопеді", то на ньому українською написано "вироблено у В’єтнамі", - зазначив директор КНДІСЕ.

За словами Олександра Рувіна, “шахеди”, які долітають до України, є копіями іранських дронів.

“Ми можемо залізобетонно сказати, що те, що до нас летить, є копією іранського дрону, що застосовувався, наприклад, у Сирії. Є відповідні ознаки, але іранських написів на них немає. Моя думка, що вони приходять у рф у розібраному вигляді, і коли їх там збирають, вони оці ознаки якимось чином прибирають. Бо ми бачимо на моніторах сліди зрізаних написів”, - резюмував він.

Нагадаємо

В інтерв'ю УНН Олександр Рувін розповів про збитки від окупації Київщини, які становлять понад 100 млрд грн і це - лише за нерухоме майно.