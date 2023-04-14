Игнат рассказал, как экспертизы КНИИСЭ могут помогать отводить от целей российские авиабомбы и ракеты

Он отметил, что эти знания помогают подавлять воздушные цели средствами радиолокационной борьбы.

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«Нам в любом случае нужно знать, какое оружие нас атакует. Воздушные силы видят цель на радаре (…).

Каждая цель имеет свои параметры – высоту полета, направление движения и так далее. Из чего эта цель состоит – это уже другой вопрос. Это то, что изучает КНИИСЭ, изучают ученые, военные, инженеры, чтобы понять, как еще можно противодействовать этим целям», - рассказал Игнат.

Представитель командования Воздушных Сил ВСУ отметил, что экспертизы КНИИСЭ также могут помогать в отводе авиационных бомб.

«Эта информация, возможно, будет нужна для подавления их средствами радиоэлектронной борьбы – это средства, которые могут подавить сигнал GPS, то есть управляемые авиационные бомбы. Летят они, знаете, по направлению по своей инерции, а GPS-навигация через спутник позволяет ими управлять дистанционно и управлять, чтобы их направлять в свою цель. Об этом надо знать.

Как и о том, какие ракеты противник использует против нас, в частности крылатые ракеты – они уже исследовали. У них еще есть ракеты R-37, авиационные. Вся эта информация понятно, что будет полезной для военных, чтобы понимать, каким оружием с нами воюют и что в нем есть внутри. (…)», - добавил Юрий Игнат.

В качестве примера он привел работу экспертов КНИИСЭ в изучении "шахедов".

«Разобрали (эксперты КНИИСЭ - ред.) этот самый "шахед", увидели, что там не все так просто, что у него четыре GPS используется, то есть вы подавите один – надо будет подавить и второй. А потом третий и четвертый, чтобы повлиять на него средствами радиоэлектронной борьбы. Поэтому это казалось бы примитивно, а с другой – не все так просто. А у воздушных сил задача одна – увидеть цель и уничтожить ее», - резюмировал Игнат.

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