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У КНДІСЕ показали, як проводили експертизу зі встановлення осіб окупантів, причетних до геноциду в Бучі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз продемонстрували, як саме вони проводили експертизу з ідентифікації осіб військовослужбовців, які розстріляли в спину двох цивільних людей на Київщині в березні 2022 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook КНДІСЕ.

Деталі

На дослідження експертам було надано відеозаписи, зроблені протягом двох днів, за час яких окупанти приїжджали в місце скоєння злочину. В перший день російські військові обшукували приміщення, мародерили цінні речі на підприємстві, куди вломилися, а залишаючи будівлю зустріли двох людей. Окупанти обшукали їх, відпустили, а вже за хвилину розстріляли в спину. Двоє загиблих – українські цивільні, чоловіки були неозброєні. На другий день пограбування офісу повторилося.

Експерти зафіксували на відео двох днів всі карди з обличчями росіян, а також деталі їхнього одягу та зброї, щоб зіставити всі характеристики та ідентифікувати вбивць.

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За словами експертів КНДІСЕ, в процесі дослідження ідентифікації осіб окупантів вони вивчали різні риси обличчя, такі як форма та розміри голови, носа, вух і губ, щелепи та інші комплексні ознаки (відстань між очима, кут нахилу та форма брів, загальна симетрія та контури обличчя тощо). Також досліджувалися особливості зовнішнього вигляду військових рф (пов’язки на зброї, шеврони, характерні дефекти форми тощо).

За результатами експертизи, аналізу кадрів з відео та наданих слідством порівняльних зразків, особи росіян були встановлені, а висновок експертизи передано слідству для подальшого притягнення винних до відповідальності в українському та міжнародному судах.

Додамо

Згідно з повідомленням правоохоронних органів, один з військових, що приймав участь у розстрілі цивільних – Соковіков Ніколай Сергєєвіч 1995 року народження. Другий окупант – Лапшаков Дмітрій Сергеєвіч (1993 року народження).

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