При визначенні особи загиблого Мацієвського для ілюстрації експерти КНДІСЕ використали штучний інтелект

Деталі

Експертиза зі встановлення особи Олександра Мацієвського стала унікальною, тому що вперше в країні в процес долучили штучний інтелект. Експерти наголошують: технологія штучного інтелекту використовувалася КНДІСЕ не для процесу ідентифікації особи, а виключно з метою покращення зображення для ілюстрації.

Цитата

“За призначенням слідчих Служби безпеки України до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз було призначено проведення судової портретної експертизи за фактом розстрілу росіянами українського військовослужбовця, який в обличчя окупантам сміливо сказав «Слава Україні».

На вирішення експертів виносилось питання ідентифікації особи загиблого українського військового, який був на відеозаписі. Фахівцям КНДІСЕ було надано відеозапис події, який з’явився в мережі 6 березня 2023 року, а також порівняльні зразки – фото осіб, які, на думку правоохоронців, могли бути на відео. Складність полягала у низькій якості досліджуваного відеозапису та нечіткому зображенні стоп-кадрів, які виділяли експерти.

У результаті проведеного дослідження експерти КНДІСЕ підтвердили, що українським військовим на відео був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр”, - йдеться у повідомленні.

Портретна експертиза – це метод ідентифікації особи на основі її портретного зображення, що використовується в криміналістиці, судовій медицині та інших областях для розкриття злочинів, встановлення осіб, які загинули або зникли безвісти, а також в розслідуванні інших подій, де необхідно ідентифікувати особу.

У КНДІСЕ повідомляють: під час проведення портретної експертизи експерт вивчає зображення, що досліджується, та порівнює його з іншими зображеннями, такими як фотографії, відеозаписи або інші портретні зображення, які можуть містити інформацію про ту ж саму особу. Встановлення особи відбувається за ознаками зовнішності, що зафіксовані на зображеннях (фотознімках та/або відеозаписах).

Раніше

Омбудсман України Дмитро Лубінець, з яким КНДІСЕ підписали меморандум про співробітництво, заявив, що розстріл російськими військовими українського полоненого Олександра Мацієвського після фрази «Слава Україні», непоодинокий випадок під час війни. Є свідчення про інші страти окупантами українських беззбройних військовополонених.