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При определении личности погибшего Мациевского для иллюстрации эксперты КНИИСЭ использовали искусственный интеллект

При определении личности погибшего Мациевского для иллюстрации эксперты КНИИСЭ использовали искусственный интеллект

Киев • УНН

 • 747170 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Во время проведения портретной экспертизы по определению личности погибшего Героя Украины Александра Мациевского эксперты КНИИСЭ для иллюстрации применили возможности искусственного интеллекта. Об этом рассказал эксперт Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, который и проводил это исследование, передает УНН со ссылкой на Telegram института.

Детали

Экспертиза по установлению личности Александра Мациевского стала уникальной, потому что впервые в стране к процессу привлекли искусственный интеллект. Эксперты отмечают: технология искусственного интеллекта использовалась КНИИСЭ не для процесса идентификации личности, а исключительно с целью улучшения изображения для иллюстрации.

Цитата

“По назначению следователей Службы безопасности Украины в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз было назначено проведение судебной портретной экспертизы по факту расстрела россиянами украинского военнослужащего, который в лицо оккупантам смело сказал «Слава Украине».

На решение экспертов выносился вопрос идентификации личности погибшего украинского военного, который был на видеозаписи. Специалистам КНИИСЭ была предоставлена видеозапись события, которая появилась в сети 6 марта 2023 года, а также сравнительные образцы – фото лиц, которые, по мнению правоохранителей, могли быть на видео. Сложность заключалась в низком качестве исследуемой видеозаписи и нечетком изображении стоп-кадров, которые выделяли эксперты.

В результате проведенного исследования эксперты КНИИСЭ подтвердили, что украинским военным на видео был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр”, - говорится в сообщении.

Портретная экспертиза – это метод идентификации личности на основе ее портретного изображения, используемый в криминалистике, судебной медицине и других областях для раскрытия преступлений, установления лиц, погибших или пропавших без вести, а также в расследовании других событий, где необходимо идентифицировать личность.

В КНИИСЭ сообщают: при проведении портретной экспертизы эксперт изучает исследуемое изображение и сравнивает его с другими изображениями, такими как фотографии, видеозаписи или другие портретные изображения, которые могут содержать информацию о том же самом лице. Установление личности происходит по признакам внешности, зафиксированным на изображениях (фотоснимках и/или видеозаписях).

Ранее

Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец, с которым КНИИСЭ подписали меморандум о сотрудничестве, заявил, что расстрел российскими военными украинского пленного Александра Мациевского после фразы «Слава Украине» - не единичный случай во время войны. Есть свидетельства о других казнях оккупантами украинских безоружных военнопленных.

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