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КНДІСЕ та Омбудсман України будуть співпрацювати у напрямку ідентифікації українських військовополонених

КНДІСЕ та Омбудсман України будуть співпрацювати у напрямку ідентифікації українських військовополонених

Київ • УНН

 • 472408 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець підписали меморандум про співробітництво, передає УНН з посиланням у Тelegram-каналі КНДІСЕ.

Відтепер між Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз та Омбудсманом України починається напрацювання процедур додаткової верифікації українських військових, які перебувають у полоні на території рф.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Неважливо політик чи бізнесмен": Рувін розповів про можливості експертизи у держзакупівлях

Деталі

Родичі військовополонених зможуть звертатися в Офіс Уповноваженого, який своєю чергою передаватиме до КНДІСЕ запити для проведення портретних експертиз (ідентифікація особи за ознаками зовнішності) на підставі фотоматеріалів. Висновки експертів допоможуть ідентифікувати особи військових, які перебувають у полоні.

Цитата

«До нас зверталися родичі українських військових з проханнями провести дослідження та підтвердити або спростувати факт перебування їхніх рідних у полоні рф. Ми розуміємо наскільки це питання є важливим. Потрібен був визначений механізм проведення відповідних досліджень і нині він зафіксований. За час перебування в полоні людина дуже змінюється і навіть рідним, які знаходять фотографії наших військовополонених, потрібна допомога з їх ідентифікацією, яку ми можемо виконати. Зробимо все можливе, щоб наша співпраця з представництвом Уповноваженого ВРУ з прав людини була максимально ефективною», – наголошує директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

Омбудсман України та Київський науково-дослідний інститут судових експертиз домовилися про співпрацю у забезпеченні гарантій державного захисту конституційних прав і свобод громадян, поглибленій взаємодії в галузі технічного та інформаційного забезпечення проведення судових експертиз та експертних досліджень.

Крім того, в рамках зазначеної співпраці експерти КНДІСЕ будуть також проводити дослідження з визначення моральних збитків громадян, які перебували в полоні, зазнавали морального та психологічного насильства.

Нагадаємо

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз співпрацює з представниками Міжнародного кримінального суду щодо розслідування воєнних злочинів російської федерації на території України.

Спільна робота українських експертів КНДІСЕ та місії Міжнародного кримінального суду розпочалася у травні 2022 року. Нині слідчі та експерти МКС працюють в Україні за двома основними напрямами: допомога у проведенні криміналістичних видів досліджень за матеріалами наявних кримінальних справ та обмін досвідом щодо використання сучасного обладнання, яке дозволяє значно пришвидшити роботу спеціалістів.

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