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КНИИСЭ и Омбудсман Украины будут сотрудничать в направлении идентификации украинских военнопленных

КНИИСЭ и Омбудсман Украины будут сотрудничать в направлении идентификации украинских военнопленных

Киев • УНН

 • 472404 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подписали меморандум о сотрудничестве, передает УНН со ссылкой в Тelegram-канале КНИИСЭ.

Отныне между Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз и Омбудсманом Украины начинается наработка процедур дополнительной верификации украинских военных, находящихся в плену на территории рф.

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Детали

Родственники военнопленных смогут обращаться в Офис Уполномоченного, который в свою очередь будет передавать в КНИИСЭ запросы для проведения портретных экспертиз (идентификация лица по признакам внешности) на основании фотоматериалов. Выводы экспертов помогут идентифицировать личности военных, находящихся в плену.

Цитата

«К нам обращались родственники украинских военных с просьбами провести исследование и подтвердить или опровергнуть факт пребывания их родных в плену рф. Мы понимаем насколько этот вопрос является важным. Нужен был определенный механизм проведения соответствующих исследований и сейчас он зафиксирован. За время пребывания в плену человек очень меняется и даже родным, которые находят фотографии наших военнопленных, нужна помощь с их идентификацией, которую мы можем выполнить. Сделаем все возможное, чтобы наше сотрудничество с представительством Уполномоченного ВРУ по правам человека было максимально эффективным», – отмечает директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Омбудсман Украины и Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз договорились о сотрудничестве в обеспечении гарантий государственной защиты конституционных прав и свобод граждан, углубленном взаимодействии в области технического и информационного обеспечения проведения судебных экспертиз и экспертных исследований.

Кроме того, в рамках указанного сотрудничества эксперты КНИИСЭ будут также проводить исследования по определению морального ущерба граждан, которые находились в плену, подвергались моральному и психологическому насилию.

Напомним

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз сотрудничает с представителями Международного уголовного суда по расследованию военных преступлений российской федерации на территории Украины.

Совместная работа украинских экспертов КНИИСЭ и миссии Международного уголовного суда началась в мае 2022 года. Сейчас следователи и эксперты МУС работают в Украине по двум основным направлениям: помощь в проведении криминалистических видов исследований по материалам имеющихся уголовных дел и обмен опытом по использованию современного оборудования, которое позволяет значительно ускорить работу специалистов.

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