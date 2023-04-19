"Неважливо політик чи бізнесмен": Рувін розповів про можливості експертизи у держзакупівлях
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз мають змогу дослідити всі фінансово-господарські операції та закупівлі товарів за державні кошти, які викликають підозри у слідчих органів. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів директор КНДІСЕ Олександр Рувін.
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За його словами, з початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, експерти інституту за призначенням слідчих органів провели більше ніж 100 досліджень за фактами здійснення закупівель товарів і послуг за державні кошти, а загальна сума збитків нанесених Україні становила понад 2,6 млрд грн. Найбільші збитки держава понесла у сегменті закупівлі одягу, амуніції та продуктів харчування.
Дослідженню експертів піддавалися такі групи товарів для військовослужбовців як продукти харчування, елементи індивідуального захисту – бронежилети та шоломи, військова форма та екіпірування – взуття, куртки, термобілизна, спальні мішки тощо.
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«Неважливо трапилась ця подія виключно на території України чи поза її межами, учасниками у ній є політики, високопосадовці чи бізнесмени. Сьогодні у наших експертів є всі можливості та необхідні інструменти, щоб проводити ретельні дослідження та встановлювати об’єктивні обставини справ для подальшої роботи правоохоронців та притягнення винних осіб до відповідальності. Це питання особливо актуальне в контексті досліджень закупівель товарів для військовослужбовців, адже в такий непростий час Україна повинна працювати максимально злагоджено, без додаткових внутрішніх викликів. Мова йде не лише про вартість товарів, а також їх якість і надійність», – зазначив директор КНДІСЕ Олександр Рувін.
Крім того, в рамках економічних та товарознавчих експертиз у Київському НДІСЕ досліджуються закупівлі за кошти держави таких груп товарів як: транспортні засоби, паливно-мастильні матеріали, будівельні матеріали та обладнання для будівництва, медичне обладнання, ліки та інші товари, необхідні для забезпечення надання медичної допомоги гарантованої державою, комунальна техніка, дорожнє покриття тощо.
Як наголошують в КНДІСЕ, за останні роки в Україні виявляються системні порушення проведення закупівлі товарів за державний кошт. Експертні установи здійснюють всі необхідні дослідження для надання слідству об’єктивних доказів щодо обставин вчинення фінансових правопорушень і притягнення винних осіб до відповідальності.
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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, що збитки Київщини від окупації перевищують 100 млрд грн, і це лише оцінка нерухомого майна.