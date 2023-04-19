"Неважно политик или бизнесмен": Рувин рассказал о возможностях экспертизы в госзакупках

ukru
10:03 • 22843 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 100527 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 101411 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 116680 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 103636 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 124011 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 120308 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108446 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102394 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113305 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 106714 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 116078 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 89552 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 100402 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 68606 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 192414 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 222951 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 162880 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 169042 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 205145 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 21444 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 103656 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 112445 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 128569 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 163706 просмотра
Актуальное
"Неважно политик или бизнесмен": Рувин рассказал о возможностях экспертизы в госзакупках

"Неважно политик или бизнесмен": Рувин рассказал о возможностях экспертизы в госзакупках

Киев • УНН

 • 941372 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз имеют возможность исследовать все финансово-хозяйственные операции и закупки товаров за государственные средства, которые вызывают подозрения у следственных органов. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Детали

По его словам, с начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины, эксперты института по назначению следственных органов провели более 100 исследований по фактам осуществления закупок товаров и услуг за государственные средства, а общая сумма ущерба нанесенного Украине составила более 2,6 млрд грн. Наибольшие убытки государство понесло в сегменте закупки одежды, амуниции и продуктов питания.

Исследованию экспертов подвергались такие группы товаров для военнослужащих как продукты питания, элементы индивидуальной защиты – бронежилеты и шлемы, военная форма и экипировка – обувь, куртки, термобелье, спальные мешки и тому подобное.

Цитата

«Неважно случилось это событие исключительно на территории Украины или за ее пределами, участниками в нем являются политики, чиновники или бизнесмены. Сегодня у наших экспертов есть все возможности и необходимые инструменты, чтобы проводить тщательные исследования и устанавливать объективные обстоятельства дел для дальнейшей работы правоохранителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Этот вопрос особенно актуален в контексте исследований закупок товаров для военнослужащих, ведь в такое непростое время Украина должна работать максимально слаженно, без дополнительных внутренних вызовов. Речь идет не только о стоимости товаров, а также их качестве и надежности», – отметил директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Кроме того, в рамках экономических и товароведческих экспертиз в Киевском НИИСЭ исследуются закупки за средства государства таких групп товаров как: транспортные средства, горюче-смазочные материалы, строительные материалы и оборудование для строительства, медицинское оборудование, лекарства и другие товары, необходимые для обеспечения оказания медицинской помощи гарантированной государством, коммунальная техника, дорожное покрытие и тому подобное.

Как отмечают в КНИИСЭ, за последние годы в Украине выявляются системные нарушения проведения закупки товаров за государственные средства. Экспертные учреждения осуществляют все необходимые исследования для предоставления следствию объективных доказательств об обстоятельствах совершения финансовых правонарушений и привлечения виновных лиц к ответственности.

Ранее

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что убытки Киевщины от оккупации превышают 100 млрд грн, и это только оценка недвижимого имущества.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы