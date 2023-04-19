"Неважно политик или бизнесмен": Рувин рассказал о возможностях экспертизы в госзакупках

Детали

По его словам, с начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины, эксперты института по назначению следственных органов провели более 100 исследований по фактам осуществления закупок товаров и услуг за государственные средства, а общая сумма ущерба нанесенного Украине составила более 2,6 млрд грн. Наибольшие убытки государство понесло в сегменте закупки одежды, амуниции и продуктов питания.

Исследованию экспертов подвергались такие группы товаров для военнослужащих как продукты питания, элементы индивидуальной защиты – бронежилеты и шлемы, военная форма и экипировка – обувь, куртки, термобелье, спальные мешки и тому подобное.

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«Неважно случилось это событие исключительно на территории Украины или за ее пределами, участниками в нем являются политики, чиновники или бизнесмены. Сегодня у наших экспертов есть все возможности и необходимые инструменты, чтобы проводить тщательные исследования и устанавливать объективные обстоятельства дел для дальнейшей работы правоохранителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Этот вопрос особенно актуален в контексте исследований закупок товаров для военнослужащих, ведь в такое непростое время Украина должна работать максимально слаженно, без дополнительных внутренних вызовов. Речь идет не только о стоимости товаров, а также их качестве и надежности», – отметил директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Кроме того, в рамках экономических и товароведческих экспертиз в Киевском НИИСЭ исследуются закупки за средства государства таких групп товаров как: транспортные средства, горюче-смазочные материалы, строительные материалы и оборудование для строительства, медицинское оборудование, лекарства и другие товары, необходимые для обеспечения оказания медицинской помощи гарантированной государством, коммунальная техника, дорожное покрытие и тому подобное.

Как отмечают в КНИИСЭ, за последние годы в Украине выявляются системные нарушения проведения закупки товаров за государственные средства. Экспертные учреждения осуществляют все необходимые исследования для предоставления следствию объективных доказательств об обстоятельствах совершения финансовых правонарушений и привлечения виновных лиц к ответственности.

Ранее

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что убытки Киевщины от оккупации превышают 100 млрд грн, и это только оценка недвижимого имущества.