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Розстріл за “Слава Україні!”: у КНДІСЕ розповіли, як проводилася експертиза з ідентифікації військовослужбовця

Розстріл за “Слава Україні!”: у КНДІСЕ розповіли, як проводилася експертиза з ідентифікації військовослужбовця

Київ • УНН

 • 1966014 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Після оприлюднення в мережі відео з розстрілом українського військовослужбовця, який в очі окупантам вигукнув «Слава Україні!», до експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) звернулися представники СБУ для ідентифікації особи військового. Експерти Інституту розповіли, як саме вони ідентифікували Олександра Мацієвського за допомогою судової портретної експертизи, повідомляє УНН.

Деталі

У КНДІСЕ пояснили, що для проведення подібної експертизи використовуються різноманітні методи та технології, такі як порівняння розмірів та пропорцій окремих частин обличчя, аналіз рис обличчя, текстур та особливостей шкіри, а також інші параметри, які дозволяють встановити ідентичність зображення зі зразком тощо.

Цитата

“На дослідження експертам КНДІСЕ було надано відеозапис, який і поширився в мережі без цензурних фільтрів, та фотографії ще двох ймовірних осіб для ідентифікації. Спочатку була думка про особу однієї людини, але зрештою підтвердилась особа іншої людини – боєць 119-ї бригади Територіальної оборони Олександр Мацієвський”, - розповіли експерти.

Загалом саме в межах портретної експертизи найчастіше вирішується питання, чи одна й та сама особа зображена на різних світлинах, та проводиться її ідентифікація. Експерти не можуть розкривати всі тонкощі та методику проведення експертного дослідження, але зазначають, що це завжди вивчення сукупності факторів, які дозволять зробити точний висновок.

«Дослідження швидше провести, коли в особи відображаються не лише загальні риси, а є свої індивідуальні особливості. Це можуть бути шрами, будь-які індивідуальні ознаки обличчя, дефекти, татуювання тощо. Наприклад, вушна раковина в кожної людини індивідуальна, це як відбиток пальця, вона не повторюється у людей. Хрящ визначає зовнішню форму раковини, також до уваги беруться виступи, завитки та протизавиток, ямки та заглибини, мочка вуха тощо. Також не повторюється розріз між очима, якщо людина не робила пластичної операції. Усі ці моменти допомагають скласти загальну картинку», - пояснили в КНДІСЕ.

Основна складність дослідження особи загиблого бійця Олександра Мацієвського полягала в тому, що саме досліджуване зображення було не досить гарної якості. Виключно для ілюстрації експерти навіть використали зображення, що було оброблено за допомогою технології штучного інтелекту.

“Одним із багатьох факторів ідентифікації в загиблого українського героя на фото можна помітити одну особливість, спочатку здається, що це дефект обличчя над оком, схожий на шрам, але буквально за місяць-два чоловік отримав бойове поранення в цю ж саму область. Тобто експертний висновок − це зібрання ключових маркерів, які доповнюються між собою, і вже за ними спеціалісти можуть дати остаточну відповідь”, - резюмували в КНДІСЕ.

Додамо

Після ідентифікації загиблого в СБУ заявили, що надалі вони будуть працювати над ідентифікацією окупантів, які вчинили цей кривавий злочин. Також спецслужби наразі займаються розшуком російських окупантів, які жорстоко стратили українського військового.

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