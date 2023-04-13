Расстрел за "Слава Украине!": в КНИИСЭ рассказали, как проводилась экспертиза по идентификации военнослужащего

Детали

В КНИИСЭ объяснили, что для проведения подобной экспертизы используются различные методы и технологии, такие как сравнение размеров и пропорций отдельных частей лица, анализ черт лица, текстур и особенностей кожи, а также другие параметры, которые позволяют установить идентичность изображения с образцом и тому подобное.

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“На исследование экспертам КНИИСЭ была предоставлена видеозапись, которая и распространилась в сети без цензурных фильтров, и фотографии еще двух вероятных лиц для идентификации. Сначала было мнение о личности одного человека, но в конце концов подтвердилась личность другого человека – боец 119-й бригады Территориальной обороны Александр Мациевский”, - рассказали эксперты.

В целом именно в рамках портретной экспертизы чаще всего решается вопрос, одно и то же лицо изображено на разных фотографиях, и проводится его идентификация. Эксперты не могут раскрывать все тонкости и методику проведения экспертного исследования, но отмечают, что это всегда изучение совокупности факторов, которые позволят сделать точный вывод.

«Исследование быстрее провести, когда у лица отображаются не только общие черты, а есть свои индивидуальные особенности. Это могут быть шрамы, любые индивидуальные черты лица, дефекты, татуировки и тому подобное. Например, ушная раковина у каждого человека индивидуальна, это как отпечаток пальца, она не повторяется у людей. Хрящ определяет внешнюю форму раковины, также во внимание берутся выступы, завитки и противозавиток, ямки и углубления, мочка уха и тому подобное. Также не повторяется разрез между глазами, если человек не делал пластической операции. Все эти моменты помогают составить общую картину», - пояснили в КНИИСЭ.

Основная сложность исследования лица погибшего бойца Александра Мациевского заключалась в том, что само исследуемое изображение было недостаточно хорошего качества. Исключительно для иллюстрации эксперты даже использовали изображение, которое было обработано с помощью технологии искусственного интеллекта.

“Одним из многих факторов идентификации у погибшего украинского героя на фото можно заметить одну особенность, сначала кажется, что это дефект лица над глазом, похожий на шрам, но буквально за месяц-два мужчина получил боевое ранение в эту же самую область. То есть экспертное заключение − это собрание ключевых маркеров, которые дополняются между собой, и уже по ним специалисты могут дать окончательный ответ”, - резюмировали в КНИИСЭ.

Добавим

После идентификации погибшего в СБУ заявили, что в дальнейшем они будут работать над идентификацией оккупантов, совершивших это кровавое преступление. Также спецслужбы сейчас занимаются розыском российских оккупантов, которые жестоко казнили украинского военного.