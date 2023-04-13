Відео страти українського воїна: Данілов впевнений, що вбивць буде знайдено
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість в тому, що російських окупантів, які стратили українського військового, буде обов'язково знайдено, адже для спецорганів – це справа честі. Про це він повідомив в ефірі телемарафону 12 квітня, передає кореспондент УНН.
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"Наші спецоргани чітко розуміють, що їм потрібно у такому випадку робити. Більше того, для них це справа честі – знайти цих людей. Я більш ніж впевнений, що це обовязково буде зроблено, тому що це не можна пробачати", - сказав Данілов.
Доповнення
11 квітня в мережі з’явилось відео, як російські окупанти жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування жорстокого вбивства окупантами українського воїна за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Президент Володимир Зеленський відреагував на відео з ймовірною стратою українського військового.
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні відреагувала на кадри страти українського військового і зазначила, що порушення міжнародного гуманітарного права мають бути розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності.