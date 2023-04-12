СБУ почала розслідування жорстокого вбивства рашистами українського воїна
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що розслідує жорстоке вбивство окупантами українського воїна, пише УНН.
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"Учора в мережі з’явилось відео, як російські окупанти проявляють свою звірину сутність – жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України", - ідеться у повідомленні.
"Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", – підкреслив голова СБУ Василь Малюк.
Доповнення
Увечері 11 квітня в соцмережах почало поширюватися відео, яке опублікували рашисти, де обезголовлюють українського військового. CNN також виявило ще відео, де рашисти жорстоко страчують українських військових.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував: "За все буде відповідь і відповідальність".