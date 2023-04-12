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CNN виявило ще відео, де рашисти жорстоко страчують українських військових

CNN виявило ще відео, де рашисти жорстоко страчують українських військових

Київ • УНН

 • 4152950 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. CNN пише про ще одне відео, на якому рашисти жорстоко страчують українських військових, передає УНН.

Деталі

Як пише CNN, минулого тижня в соцмережах з'явилося два відео, на яких видно, як припускають, обезголовлення українських солдатів. Одне з них, можливо, було знято нещодавно, а інше — судячи з кількості листя на землі — виглядає так, ніби його було зроблено влітку.

Відео було розміщено в проросійській соціальній мережі 8 квітня. Імовірно, воно було знято російськими найманцями чвк “вагнера”, де показують, як припускають, обезголовлені трупи двох українських солдатів, що лежать на землі поруч зі знищеною військовою машиною.

У мертвих солдатів, як припускають, також були відрізані руки.

Російські соцмережі пишуть, що відео було знято недалеко від Бахмута на сході України. Саме відео CNN не публікує.

Доповнення

Увечері 11 квітня в соцмережах почало поширюватися відео, яке опублікували рашисти, де українському військовому наживо відрізають голову.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на відео страти українського військового. "За все буде відповідь і відповідальність", - написав Єрмак.

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