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CNN обнаружило еще видео, где рашисты жестоко казнят украинских военных

CNN обнаружило еще видео, где рашисты жестоко казнят украинских военных

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. CNN пишет о еще одном видео, на котором рашисты жестоко казнят украинских военных, передает УНН.

Детали

Как пишет CNN, на прошлой неделе в соцсетях появилось два видео, на которых видно, как предполагается, обезглавливание украинских солдат. Одно из них, возможно, было снято недавно, а другое — судя по количеству листвы на земле — выглядит так, будто было сделано летом.

Видео было размещено в пророссийской социальной сети 8 апреля. Предположительно, оно было снято российскими наемниками чвк “вагнера”, где показывают, как предполагается, обезглавленные трупы двух украинских солдат, лежащие на земле рядом с уничтоженной военной машиной.

У мертвых солдат, как предполагается, также были отрезаны руки.

Российские соцсети пишут, что видео было снято недалеко от Бахмута на востоке Украины. Само видео CNN не публикует.

Дополнение

Вечером 11 апреля в соцсетях начало распространяться видео, которое опубликовали рашисты, где украинскому военному наживо отрезают голову.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак отреагировал на видео казни украинского военного. "За все будет ответ и ответственность", – написал Ермак.

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