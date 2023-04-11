"За все будет ответ и ответственность": в Офисе Президента отреагировали на видео казни украинского военного
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак отреагировал на видео казни украинского военного, которое опубликовали россияне, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram главы ОПУ.
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"За все будет ответ и ответственность", - написал Ермак.
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В соцсетях начало распространяться видео, которое опубликовали российские захватчики, где украинскому военному отрезают голову.