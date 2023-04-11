"За все буде відповідь і відповідальність": в Офісі Президента відреагували на відео страти українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на відео страти українського військового, яке опублікували росіяни, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram голови ОПУ.
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"За все буде відповідь і відповідальність", - написав Єрмак.
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У соцмережах почало ширитись відео, яке опублікували російські загарбники, де українському військовому відрізають голову.