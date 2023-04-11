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 "За все буде відповідь і відповідальність": в Офісі Президента відреагували на відео страти українського військового

 "За все буде відповідь і відповідальність": в Офісі Президента відреагували на відео страти українського військового

Київ • УНН

 • 2166525 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на відео страти українського військового, яке опублікували росіяни, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram голови ОПУ.

Цитата

"За все буде відповідь і відповідальність", - написав Єрмак.

Деталі

У соцмережах почало ширитись відео, яке опублікували російські загарбники, де українському військовому відрізають голову.

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