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СБУ начала расследование жестокого убийства рашистами украинского воина

СБУ начала расследование жестокого убийства рашистами украинского воина

Киев • УНН

 • 1049340 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что расследует жестокое убийство оккупантами украинского воина, пишет УНН.

Цитата

"Вчера в сети появилось видео, как российские оккупанты проявляют свою звериную сущность – жестко пытают украинского пленного и отрезают ему голову. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

"Мы найдем этих извергов. Если надо будет – достанем везде, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за содеянное они точно понесут наказание", – подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Дополнение

Вечером 11 апреля в соцсетях начало распространяться видео, которое опубликовали рашисты, где обезглавливают украинского военного. CNN также обнаружило еще видео, где рашисты жестоко казнят украинских военных.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отреагировал: "За все будет ответ и ответственность".

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