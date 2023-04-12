СБУ начала расследование жестокого убийства рашистами украинского воина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что расследует жестокое убийство оккупантами украинского воина, пишет УНН.
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"Вчера в сети появилось видео, как российские оккупанты проявляют свою звериную сущность – жестко пытают украинского пленного и отрезают ему голову. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
"Мы найдем этих извергов. Если надо будет – достанем везде, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за содеянное они точно понесут наказание", – подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.
Дополнение
Вечером 11 апреля в соцсетях начало распространяться видео, которое опубликовали рашисты, где обезглавливают украинского военного. CNN также обнаружило еще видео, где рашисты жестоко казнят украинских военных.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отреагировал: "За все будет ответ и ответственность".