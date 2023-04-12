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Зеленський відреагував на відео зі стратою українського воїна

Зеленський відреагував на відео зі стратою українського воїна

Київ • УНН

 • 1428853 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський відреагував на відео з ймовірною стратою українського військового, пише УНН.

Цитата

"Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Це відео - страти українського полоненого - світ повинен бачити. Це відео - росії, якою вона є. Що це за істоти? Для них немає людей. Син, брат, чоловік, чиясь дитина. Це відео - росії, яка намагається зробити саме це новою нормою. Таку звичку - знищувати життя. Це - не випадковість, це - не епізод, так було раніше, так було в Бучі, тисячі разів. Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що пройде час", - зазначив Зеленський в опублікованому відеозверненні.

Президент наголосив, що "ми нічого не збираємося забувати і прощати вбивцям". "Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти", - підкреслив Глава держави.

"І нам в Україні - максимально зосередитися на фронті. Максимально допомагати, гнати окупанта з нашої землі. Головна мета - перемогти. Головна мета Україні міцність, щоб перемогти. Розгром окупанту, вироки вбивцям, трибунал державі-злу. Вічна пам'ять кожній людині, чиє життя забрав цей російський терор. Слава усім, хто б'ється проти цього зла. Слава Україні!" - зазначив Президент.

Доповнення

11 квітня в мережі з’явилось відео, як російські окупанти жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування жорстокого вбивства окупантами українського воїна за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував: "За все буде відповідь і відповідальність".

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