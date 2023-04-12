Зеленский отреагировал на видео с казнью украинского воина

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"Есть то, что никому в мире невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Это видео - казни украинского пленного - мир должен видеть. Это видео - россии, какой она есть. Что это за существа? Для них нет людей. Сын, брат, муж, чей-то ребенок. Это видео - россии, которая пытается сделать именно это новой нормой. Такую привычку - уничтожать жизнь. Это - не случайность, это - не эпизод, так было раньше, так было в Буче, тысячи раз. Каждый должен реагировать. Каждый лидер. Не ждать, что это забудется, что пройдет время", - отметил Зеленский в опубликованном видеообращении.

Президент подчеркнул, что "мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам". "Законная ответственность будет за все. Нужен проигрыш террора. Никто не поймет, если лидеры не среагируют. Сейчас надо действовать", - подчеркнул Глава государства.

"И нам в Украине - максимально сосредоточиться на фронте. Максимально помогать, гнать оккупанта с нашей земли. Главная цель - победить. Главная цель Украине сила, чтобы победить. Разгром оккупанту, приговоры убийцам, трибунал государству-злу. Вечная память каждому человеку, чью жизнь забрал этот российский террор. Слава всем, кто сражается против этого зла. Слава Украине!" - отметил Президент.

Дополнение

11 апреля в сети появилось видео, как российские оккупанты жестко пытают украинского пленного и отрезают ему голову. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование жестокого убийства оккупантами украинского воина по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отреагировал: "За все будет ответ и ответственность".