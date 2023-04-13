Видео казни украинского воина: Данилов уверен, что убийцы будут найдены
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность в том, что российские оккупанты, казнившие украинского военного, будут обязательно найдены, ведь для спецорганов – это дело чести. Об этом он сообщил в эфире телемарафона 12 апреля, передает корреспондент УНН.
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"Наши спецорганы четко понимают, что им нужно в таком случае делать. Более того, для них это дело чести – найти этих людей. Я более чем уверен, что это обязательно будет сделано, потому что это нельзя прощать", - сказал Данилов.
Дополнение
11 апреля в сети появилось видео, как российские оккупанты жестко пытают украинского пленного и отрезают ему голову. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование жестокого убийства оккупантами украинского воина по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео с вероятной казнью украинского военного.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине отреагировала на кадры казни украинского военного и отметила, что нарушения международного гуманитарного права должны быть расследованы, а виновные - привлечены к ответственности.