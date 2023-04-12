Приголомшені надзвичайно жорстокими відео: у Моніторинговій місії ООН відреагували на кадри страти українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні відреагувала на кадри страти українського військового і зазначила, що порушення міжнародного гуманітарного права мають бути розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності, передає УНН.
Деталі
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні приголомшена надзвичайно жорстокими відео, які були опубліковані у соціальних мережах у вівторок, 11 квітня.
Цитата
"На одному з відео показана жорстока страта чоловіка, імовірно українського військовополоненого, а на іншому – понівечені тіла вірогідно українських військовослужбовців. На жаль, це не поодинокий випадок. В останніх доповідях Місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, в тому числі, скоєних проти військовополонених. Ці останні порушення, як і інші, мають бути належним чином розслідувані, а винні — притягнуті до відповідальності", - йдеться у заяві.
Доповнення
Увечері 11 квітня в соцмережах почало поширюватися відео, яке опублікували рашисти, де обезголовлюють українського військового. CNN також виявило ще відео, де рашисти жорстоко страчують українських військових.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував: "За все буде відповідь і відповідальність".