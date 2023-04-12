Потрясены чрезвычайно жестокими видео: в Мониторинговой миссии ООН отреагировали на кадры казни украинского военного
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине отреагировала на кадры казни украинского военного и отметила, что нарушения международного гуманитарного права должны быть расследованы, а виновные - привлечены к ответственности, передает УНН.
Детали
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине потрясена чрезвычайно жестокими видео, которые были опубликованы в социальных сетях во вторник, 11 апреля.
Цитата
"На одном из видео показана жестокая казнь мужчины, предположительно украинского военнопленного, а на другом – изуродованные тела вероятно украинских военнослужащих. К сожалению, это не единичный случай. В последних докладах Миссия задокументировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе, совершенных против военнопленных. Эти последние нарушения, как и другие, должны быть надлежащим образом расследованы, а виновные — привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.
Дополнение
Вечером 11 апреля в соцсетях начало распространяться видео, которое опубликовали рашисты, где обезглавливают украинского военного. CNN также обнаружило еще видео, где рашисты жестоко казнят украинских военных.
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