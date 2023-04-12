Потрясены чрезвычайно жестокими видео: в Мониторинговой миссии ООН отреагировали на кадры казни украинского военного

Детали

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине потрясена чрезвычайно жестокими видео, которые были опубликованы в социальных сетях во вторник, 11 апреля.

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"На одном из видео показана жестокая казнь мужчины, предположительно украинского военнопленного, а на другом – изуродованные тела вероятно украинских военнослужащих. К сожалению, это не единичный случай. В последних докладах Миссия задокументировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе, совершенных против военнопленных. Эти последние нарушения, как и другие, должны быть надлежащим образом расследованы, а виновные — привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

Дополнение

Вечером 11 апреля в соцсетях начало распространяться видео, которое опубликовали рашисты, где обезглавливают украинского военного. CNN также обнаружило еще видео, где рашисты жестоко казнят украинских военных.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отреагировал: "За все будет ответ и ответственность".