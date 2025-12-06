Атаки рф на Європу: що стоїть за прольотом дронів над французькою базою атомних субмарин - аналіз ISW

$42.180.02
5 грудня, 18:15 • 12876 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 23394 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 21781 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 42073 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 31914 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 33403 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 44607 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 50250 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 42742 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 77141 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 15874 перегляди
Що це взагалі означає – віддавати свою землю? Сирський про відмову від територій Україною в рамках мирного плану5 грудня, 18:10 • 4932 перегляди
Алчевський металургійний комбінат, ймовірно, атакували дрони: у соцмережах з'явилось відеоVideo5 грудня, 19:00 • 3912 перегляди
кадиров обіцяє "жорстку відповідь" Україні після атаки дрона на грознийVideo22:31 • 9106 перегляди
Ракетна небезпека по всій Україні: зафіксовано зліт МіГ-31К, у кількох містах вибухи23:54 • 7360 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 15919 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 31883 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 42073 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 43719 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 77141 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Андрій Гнатов
Олена Зеленська
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Ізраїль
Київська область
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 18648 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 26880 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 29411 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 43350 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 43020 перегляди
Техніка
Крилата ракета
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)

Атаки рф на Європу: що стоїть за прольотом дронів над французькою базою атомних субмарин - аналіз ISW

Київ • УНН

 • 6 перегляди

В Інституті вивчення війни вважають, що росія посилює приховані та явні атаки на Європу, що є частиною підготовки до можливої війни з НАТО. П'ять невпізнаних дронів пролетіли над французькою базою атомних підводних човнів 4 грудня.

Атаки рф на Європу: що стоїть за прольотом дронів над французькою базою атомних субмарин - аналіз ISW

росія дедалі частіше вдається до прихованих та явних атак на Європу, постійні порушення рф повітряного простору ЄС є частиною зусиль ширших кремля щодо створення інформаційних та психологічних умов, спрямованих на підготовку до можливої ​​війни між НАТО та росією у майбутньому. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують на інцидент, що трапився ввечері 4 грудня, коли п'ять невпізнаних дронів пролетіли над великою французькою базою атомних підводних човнів на тлі почастішання повідомлень про дрони, що пролітають над європейською військовою інфраструктурою.

Невказана кількість дронів також пролетіла над півостровом Крозон, де розташована база Іль-Лонг, увечері 17 на 18 листопада, але дрони не входили у суверенний військовий повітряний простір

- зазначають в ISW.

Водночас там оцінюють, що поява безпілотників 4 грудня є частиною нещодавно спостережуваної схеми повітряних вторгнень у повітряний простір НАТО, можливо, з метою розвідки відомих європейських військових баз та оборонної інфраструктури.

Нагадаємо

4 грудня французькі морські піхотинці відкрили вогонь по безпілотниках, які пролітали над військово-морською базою Іль-Лонг, де розміщені атомні підводні човни Франції з балістичними ракетами.

На території Румунії знайшли російський дрон, що порушив повітряний простір у ніч на 25 листопада25.11.25, 15:37 • 2589 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Інститут вивчення війни
НАТО
Франція
Європа