Атаки рф на Європу: що стоїть за прольотом дронів над французькою базою атомних субмарин - аналіз ISW

росія дедалі частіше вдається до прихованих та явних атак на Європу, постійні порушення рф повітряного простору ЄС є частиною зусиль ширших кремля щодо створення інформаційних та психологічних умов, спрямованих на підготовку до можливої ​​війни між НАТО та росією у майбутньому. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують на інцидент, що трапився ввечері 4 грудня, коли п'ять невпізнаних дронів пролетіли над великою французькою базою атомних підводних човнів на тлі почастішання повідомлень про дрони, що пролітають над європейською військовою інфраструктурою.

Невказана кількість дронів також пролетіла над півостровом Крозон, де розташована база Іль-Лонг, увечері 17 на 18 листопада, але дрони не входили у суверенний військовий повітряний простір - зазначають в ISW.

Водночас там оцінюють, що поява безпілотників 4 грудня є частиною нещодавно спостережуваної схеми повітряних вторгнень у повітряний простір НАТО, можливо, з метою розвідки відомих європейських військових баз та оборонної інфраструктури.

Нагадаємо

4 грудня французькі морські піхотинці відкрили вогонь по безпілотниках, які пролітали над військово-морською базою Іль-Лонг, де розміщені атомні підводні човни Франції з балістичними ракетами.

