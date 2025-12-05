$42.180.02
У Франції відкрили вогонь по дронах над базою атомних субмарин - ЗМІ

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Французькі морські піхотинці відкрили вогонь по п'яти невідомих безпілотниках, які пролетіли над військово-морською базою Іль-Лонг, де розміщені атомні підводні човни Франції.

У Франції відкрили вогонь по дронах над базою атомних субмарин - ЗМІ

Французькі морські піхотинці відкрили вогонь по безпілотниках, які пролітали над військово-морською базою Іль-Лонг, де розміщені атомні підводні човни Франції з балістичними ракетами. Про це повідомляє Le Figaro, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що в четвер увечері, 4 грудня, кілька невідомих дронів пролетіли над базою підводних човнів Іль-Лонг (Фіністер).

П'ять невідомих безпілотників було виявлено близько 19:30, над базою, яка межує з Брестською гаванню.

"Було розпочато операцію з боротьби з безпілотниками та пошукову операцію. Батальйон морської піхоти, відповідальний за захист бази, здійснив кілька ударів проти безпілотників", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Прольоти дронів у цій забороненій зоні не є рідкістю. У ніч з 17 на 18 листопада був зафіксований проліт дрона "над півостровом Крозон", до якого входить острів Лонг, але без порушення військової території. База Лонг, яка є передовим пунктом французької ядерної стримуючої сили, охороняється 120 морськими жандармами у координації з морськими стрільцями.

База забезпечує технічне обслуговування чотирьох французьких SNLE, принаймні один з яких постійно перебуває в морі для гарантування ядерної стримувальної здатності.

У останні місяці повідомлення про прольоти дронів почастішали в аеропортах та інших об’єктах підвищеної безпеки, зокрема військових, у Північній Європі, де лідери цих країн підозрюють, що за цими діями стоїть москва.

Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ04.12.25, 18:56 • 37879 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Ядерна зброя
Війна в Україні
Франція