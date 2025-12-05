Во Франции открыли огонь по дронам над базой атомных субмарин - СМИ

Французские морские пехотинцы открыли огонь по беспилотникам, пролетавшим над военно-морской базой Иль-Лонг, где размещены атомные подводные лодки Франции с баллистическими ракетами. Об этом сообщает Le Figaro, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что в четверг вечером, 4 декабря, несколько неизвестных дронов пролетели над базой подводных лодок Иль-Лонг (Финистер).

Пять неизвестных беспилотников были обнаружены около 19:30 над базой, граничащей с Брестской гаванью.

"Была начата операция по борьбе с беспилотниками и поисковая операция. Батальон морской пехоты, ответственный за защиту базы, совершил несколько ударов против беспилотников", - говорится в сообщении.

Дополнение

Пролеты дронов в этой запрещенной зоне не редкость. В ночь с 17 на 18 ноября был зафиксирован пролет дрона "над полуостровом Крозон", в который входит остров Лонг, но без нарушения военной территории. База Лонг, являющаяся передовым пунктом французской ядерной сдерживающей силы, охраняется 120 морскими жандармами в координации с морскими стрелками.

База обеспечивает техническое обслуживание четырех французских SNLE, по крайней мере один из которых постоянно находится в море для обеспечения ядерной сдерживающей способности.

В последние месяцы сообщения о пролетах дронов участились в аэропортах и других объектах повышенной безопасности, в частности военных, в Северной Европе, где лидеры этих стран подозревают, что за этими действиями стоит москва.

