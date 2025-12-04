Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Киев • УНН
Четыре неизвестных военных дрона нарушили запретную для полетов зону вблизи аэропорта Дублина, где приземлился самолет Президента Украины Владимира Зеленского. Дроны достигли места полета самолета через несколько минут после его приземления, и их происхождение расследуется полицией.
В понедельник, 1 декабря, четыре неизвестных дрона военного типа нарушили запрещенную для полетов зону и полетели в направлении траектории полета самолета Президента Украины Владимира Зеленского, который посещал Ирландию. Об этом пишет издание The Journal, передает УНН.
Четыре неизвестных дрона военного типа нарушили запрещенную для полетов зону и полетели в направлении траектории полета самолета украинского Президента Владимира Зеленского в аэропорту Дублина поздно в понедельник вечером
Самолет приземлился немного раньше запланированного времени, за несколько минут до инцидента, произошедшего около 23:00. Дроны достигли места, где должен был пролетать самолет Зеленского, именно в тот момент, когда он должен был пролетать.
Источники издания сообщают, что дроны взлетели с северо-востока Дублина, возможно, вблизи Хоута, и летели до двух часов. Полиция расследует, взлетели ли дроны с суши или с незамеченного корабля.
Комиссару Гардии Джастину Келли сообщили об инциденте рано утром во вторник. Считается, что премьер-министру и министрам юстиции и обороны также сообщили в течение нескольких часов после того, как это произошло. Неизвестно, проинформировали ли ирландские власти команду Президента Украины.
Считается, что дроны не заметили самолета украинского лидера, а затем обратили свое внимание на корабль ирландских военно-морских сил LÉ William Butler Yeats, который тайно был развернут у побережья Дублина. Дроны работали в пределах 12 морских миль от вод, контролируемых Ирландией. Было принято решение не сбивать дроны, и на борту военно-морского судна не было возможности их вывести из строя. Считается, что в то время патрулировал самолет Ирландского воздушного корпуса, но не вмешивался
Напомним
2 декабря Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой начали визит в Ирландию.