Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
путин назвал "полезной" встречу с посланниками Трампа, заявил о разделении мирного плана на 4 части и выступил с очередными угрозами по Донбассу
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году
Столкновения в санатории "Жовтень" под Киевом: при чем здесь бизнесмен Кауфман
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет
Макрон предупредил, что США могут «предать» Украину — СМИ обнародовали утечку разговора лидеров ЕС
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособными
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Четыре неизвестных военных дрона нарушили запретную для полетов зону вблизи аэропорта Дублина, где приземлился самолет Президента Украины Владимира Зеленского. Дроны достигли места полета самолета через несколько минут после его приземления, и их происхождение расследуется полицией.

Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ

В понедельник, 1 декабря, четыре неизвестных дрона военного типа нарушили запрещенную для полетов зону и полетели в направлении траектории полета самолета Президента Украины Владимира Зеленского, который посещал Ирландию. Об этом пишет издание The Journal, передает УНН

Четыре неизвестных дрона военного типа нарушили запрещенную для полетов зону и полетели в направлении траектории полета самолета украинского Президента Владимира Зеленского в аэропорту Дублина поздно в понедельник вечером 

- пишет издание. 

Самолет приземлился немного раньше запланированного времени, за несколько минут до инцидента, произошедшего около 23:00. Дроны достигли места, где должен был пролетать самолет Зеленского, именно в тот момент, когда он должен был пролетать.

Источники издания сообщают, что дроны взлетели с северо-востока Дублина, возможно, вблизи Хоута, и летели до двух часов. Полиция расследует, взлетели ли дроны с суши или с незамеченного корабля. 

Президент Румынии о пролете российского дрона: "Это случайный инцидент, подобные вещи случаются по всей Европе"26.11.25, 18:24 • 3362 просмотра

Комиссару Гардии Джастину Келли сообщили об инциденте рано утром во вторник. Считается, что премьер-министру и министрам юстиции и обороны также сообщили в течение нескольких часов после того, как это произошло. Неизвестно, проинформировали ли ирландские власти команду Президента Украины. 

Считается, что дроны не заметили самолета украинского лидера, а затем обратили свое внимание на корабль ирландских военно-морских сил LÉ William Butler Yeats, который тайно был развернут у побережья Дублина. Дроны работали в пределах 12 морских миль от вод, контролируемых Ирландией. Было принято решение не сбивать дроны, и на борту военно-морского судна не было возможности их вывести из строя. Считается, что в то время патрулировал самолет Ирландского воздушного корпуса, но не вмешивался 

- добавляет издание. 

Напомним 

2 декабря Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой начали визит в Ирландию.

Павел Башинский

