Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ

В понедельник, 1 декабря, четыре неизвестных дрона военного типа нарушили запрещенную для полетов зону и полетели в направлении траектории полета самолета Президента Украины Владимира Зеленского, который посещал Ирландию. Об этом пишет издание The Journal, передает УНН.

Четыре неизвестных дрона военного типа нарушили запрещенную для полетов зону и полетели в направлении траектории полета самолета украинского Президента Владимира Зеленского в аэропорту Дублина поздно в понедельник вечером - пишет издание.

Самолет приземлился немного раньше запланированного времени, за несколько минут до инцидента, произошедшего около 23:00. Дроны достигли места, где должен был пролетать самолет Зеленского, именно в тот момент, когда он должен был пролетать.

Источники издания сообщают, что дроны взлетели с северо-востока Дублина, возможно, вблизи Хоута, и летели до двух часов. Полиция расследует, взлетели ли дроны с суши или с незамеченного корабля.

Комиссару Гардии Джастину Келли сообщили об инциденте рано утром во вторник. Считается, что премьер-министру и министрам юстиции и обороны также сообщили в течение нескольких часов после того, как это произошло. Неизвестно, проинформировали ли ирландские власти команду Президента Украины.

Считается, что дроны не заметили самолета украинского лидера, а затем обратили свое внимание на корабль ирландских военно-морских сил LÉ William Butler Yeats, который тайно был развернут у побережья Дублина. Дроны работали в пределах 12 морских миль от вод, контролируемых Ирландией. Было принято решение не сбивать дроны, и на борту военно-морского судна не было возможности их вывести из строя. Считается, что в то время патрулировал самолет Ирландского воздушного корпуса, но не вмешивался - добавляет издание.

2 декабря Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой начали визит в Ирландию.