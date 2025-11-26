$42.400.03
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Президент Румынии о пролете российского дрона: "Это случайный инцидент, подобные вещи случаются по всей Европе"

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Румынский глава государства Дан заявил, что российский беспилотник, находившийся в воздушном пространстве страны, не представлял прямой угрозы. Он назвал это случайным инцидентом и частью дезинформационной кампании России.

Президент Румынии о пролете российского дрона: "Это случайный инцидент, подобные вещи случаются по всей Европе"
Фото: presidency.ro

Президент Румынии Никушор Дан заверил, что российский беспилотник, который накануне более трех часов находился в воздушном пространстве страны, не представлял прямой угрозы и стал частью более широкой кампании дезинформации, которую Россия ведет против Румынии. Об этом пишет УНН.

Подробности

Комментируя инцидент, Дан заявил, что "все эти дроны, которые время от времени заходят на нашу территорию, – случайные инциденты". 

Мы можем точно сказать, что это враждебные действия России – это 10-летняя кампания дезинформации и манипуляций 

– заявил румынский президент. 

По его словам, такие пролеты случаются и в других странах Европы, в частности вблизи аэропортов, где фиксируют технические трудности при их перехвате.

В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотник

На вопрос журналистов, почему истребителям не удалось сбить беспилотник, который летал на низкой высоте и исчезал с радаров, президент ответил: "Подобные вещи случались во многих других местах… Так что есть технические проблемы".

Дан также уточнил, что получил объяснения от министра обороны Йонуца Моштяну и начальника Генштаба. 

Конечно, я обсуждал этот вопрос с министром и начальником Генерального штаба, и, в общем говоря, объяснения, которые я видел от них публично, являются реальными 

– сказал он.

Вчерашний инцидент завершился тем, что российский дрон, не несший взрывчатки, упал во двор частного дома в уезде Васлуй после потери сигнала.

На территории Румынии нашли российский дрон, нарушивший воздушное пространство в ночь на 25 ноября

Степан Гафтко

