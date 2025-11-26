Президент Румынии о пролете российского дрона: "Это случайный инцидент, подобные вещи случаются по всей Европе"

Президент Румынии Никушор Дан заверил, что российский беспилотник, который накануне более трех часов находился в воздушном пространстве страны, не представлял прямой угрозы и стал частью более широкой кампании дезинформации, которую Россия ведет против Румынии. Об этом пишет УНН.

Комментируя инцидент, Дан заявил, что "все эти дроны, которые время от времени заходят на нашу территорию, – случайные инциденты".

Мы можем точно сказать, что это враждебные действия России – это 10-летняя кампания дезинформации и манипуляций

По его словам, такие пролеты случаются и в других странах Европы, в частности вблизи аэропортов, где фиксируют технические трудности при их перехвате.

На вопрос журналистов, почему истребителям не удалось сбить беспилотник, который летал на низкой высоте и исчезал с радаров, президент ответил: "Подобные вещи случались во многих других местах… Так что есть технические проблемы".

Дан также уточнил, что получил объяснения от министра обороны Йонуца Моштяну и начальника Генштаба.

Конечно, я обсуждал этот вопрос с министром и начальником Генерального штаба, и, в общем говоря, объяснения, которые я видел от них публично, являются реальными