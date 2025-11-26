В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотник
Киев • УНН
Посла россии Олега Озерова вызвали в МИД Молдовы, где ему вручили ноту протеста из-за незаконного пролета шести дронов. Посол рф заявил, что в инциденте "необходимо разобраться", поскольку "многие операции происходят под чужим флагом".
Назначенного посла россии Олега Озерова вызвали в Министерство иностранных дел Молдовы, где ему показали беспилотник, упавший на севере страны, и вручили ноту протеста, передает УНН со ссылкой на NewsMaker.
Издание отмечает, что ноту протеста Озерову вручили из-за незаконного пролета шести дронов через воздушное пространство Молдовы. Сам посол рф заявил, что в инциденте "необходимо разобраться", поскольку "многие операции происходят под чужим флагом".
Детали
В Министерстве иностранных дел Молдовы после вручения ноты протеста назвали пролет дронов "недопустимым" и подчеркнули, что это грубое нарушение суверенитета страны и прямая угроза национальной и региональной безопасности.
"МИД вновь призвал россию воздерживаться от любых действий, угрожающих безопасности нашей страны, и строго соблюдать международные нормы, а также суверенитет и территориальную целостность Молдовы. Кроме того, министерство потребовало от посольства россии принять все необходимые меры, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов", — сообщили в МИД.
Издание отмечает, что назначенный посол россии в Молдове Олег Озеров обратил внимание на отсутствие разрушений после падения дрона на крышу дома в селе Нижние Когурешты Флорештского района. Он утверждает, что номер дрона "засветился 18 ноября на Харьковщине", а сам беспилотник "физически не может долететь оттуда до Флорешт".
Напомним
Во вторник 25 ноября в Молдове зафиксировали российский дрон в своем воздушном пространстве.
Также Румыния дважды поднимала истребители Eurofighter Typhoon и F-16 из-за обнаружения вторжения дронов в национальное воздушное пространство 25 ноября. Радары зафиксировали цели вблизи уездов Тулча и Галац.