Молдова вызывает посла рф из-за нарушения своего воздушного пространства дронами

Эксклюзив
11:46 • 2502 просмотра
Из-за неявки адвоката суд не смог рассмотреть вопрос отстранения от должности врача-онколога, чей пациент умер в скандальной клинике "Одрекс"Photo
10:50 • 6532 просмотра
Атака рф по Киеву 25 ноября: число погибших увеличилось до 7 человекPhoto
Эксклюзив
10:00 • 19241 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
09:24 • 17614 просмотра
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре
08:07 • 26171 просмотра
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
07:50 • 34588 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство
07:40 • 31668 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto
07:26 • 28113 просмотра
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
24 ноября, 20:32 • 46314 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 71183 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
Ночная вражеская атака на Киев: погиб человек, 7 раненых
25 ноября, 02:36
Ночная атака врага на Киевскую область привела к гибели человека в Белоцерковской общине
25 ноября, 03:32
Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть люди
25 ноября, 05:36
Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали
08:01
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ
08:39
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 19236 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 74184 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 102394 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 92691 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 98769 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ
08:39
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года
24 ноября, 08:11
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката
24 ноября, 07:49
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом
22 ноября, 19:12
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятия
22 ноября, 08:13
Молдова вызывает посла рф из-за нарушения своего воздушного пространства дронами

Киев • УНН

 • 950 просмотра

МИД Молдовы решительно осуждает нарушение воздушного пространства страны российскими дронами, один из которых упал на крышу дома. Посол рф будет вызван для дачи объяснений относительно этих недопустимых действий.

Молдова вызывает посла рф из-за нарушения своего воздушного пространства дронами

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало российского посла из-за инцидента с нарушением воздушного пространства дронами рф. Об этом говорится в заявлении МИД Молдовы, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что МИД Молдовы решительно осуждает факты нарушения воздушного пространства страны российскими дронами, один из которых упал на крышу дома.

В связи с этими событиями, согласованный посол российской федерации будет вызван завтра в 14:00 в Министерство иностранных дел для дачи объяснений относительно этих недопустимых действий

- говорится в заявлении МИД.

Там также подчеркнули, что республика Молдова остается приверженной поддержанию мира и региональной стабильности.

Напомним

Во вторник 25 ноября в Молдове зафиксировали российский дрон в своем воздушном пространстве.

Также Румыния дважды поднимала истребители Eurofighter Typhoon и F-16 из-за обнаружения вторжения дронов в национальное воздушное пространство 25 ноября. Радары зафиксировали цели вблизи уездов Тулча и Галац.

Ольга Розгон

Новости Мира
Техника
Война в Украине
Молдова