Молдова вызывает посла рф из-за нарушения своего воздушного пространства дронами
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Молдовы вызвало российского посла из-за инцидента с нарушением воздушного пространства дронами рф. Об этом говорится в заявлении МИД Молдовы, пишет УНН.
Подробности
Отмечается, что МИД Молдовы решительно осуждает факты нарушения воздушного пространства страны российскими дронами, один из которых упал на крышу дома.
В связи с этими событиями, согласованный посол российской федерации будет вызван завтра в 14:00 в Министерство иностранных дел для дачи объяснений относительно этих недопустимых действий
Там также подчеркнули, что республика Молдова остается приверженной поддержанию мира и региональной стабильности.
Напомним
Во вторник 25 ноября в Молдове зафиксировали российский дрон в своем воздушном пространстве.
Также Румыния дважды поднимала истребители Eurofighter Typhoon и F-16 из-за обнаружения вторжения дронов в национальное воздушное пространство 25 ноября. Радары зафиксировали цели вблизи уездов Тулча и Галац.