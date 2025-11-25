Молдова викликає посла рф через порушення свого повітряного простору дронами
Київ • УНН
МЗС Молдови рішуче засуджує порушення повітряного простору країни російськими дронами, один з яких впав на дах будинку. Посол рф буде викликаний для надання пояснень щодо цих неприпустимих дій.
Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла через інцидент із порушенням повітряного простору дронами рф. Про це йдеться у заяві МЗС Молдови, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що МЗС Молдови рішуче засуджує факти порушення повітряного простору країни російськими дронами, один з яких впав на дах будинку.
У зв'язку з цими подіями, узгоджений посол російської федерації буде викликаний завтра о 14:00 до Міністерства закордонних справ для надання пояснень щодо цих неприпустимих дій
Там також наголосили, що республіка Молдова залишається відданою підтримці миру та регіональної стабільності.
Нагадаємо
У вівторок 25 листопада у Молдові зафіксували російський дрон у своєму повітряному просторі.
Також Румунія двічі піднімала винищувачі Eurofighter Typhoon та F-16 через виявлення вторгнення дронів у національний повітряний простір 25 листопада. Радари зафіксували цілі поблизу повітів Тулча та Галац.