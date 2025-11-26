У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотник
Київ • УНН
Посла росії Олега Озерова викликали до МЗС Молдови, де йому вручили ноту протесту через незаконний проліт шести дронів. Посол рф заявив, що в інциденті "необхідно розібратися", оскільки "багато операцій відбуваються під чужим прапором".
Призначеного посла росії Олега Озерова викликали до Міністерства закордонних справ Молдови, де йому показали безпілотник, що впав на півночі країни, і вручили ноту протесту, передає УНН із посиланням на NewsMaker.
Видання зауважує, що ноту протесту Озерову вручили через незаконний проліт шести дронів через повітряний простір Молдови. Сам посол рф заявив, що в інциденті "необхідно розібратися", оскільки "багато операцій відбуваються під чужим прапором".
Деталі
У Міністерстві закордонних справ Молдови після вручення ноти протесту назвали проліт дронів "неприпустимим" і наголосили, що це грубе порушення суверенітету країни та пряма загроза національній та регіональній безпеці.
"МЗС знову закликало Росію утримуватися від будь-яких дій, що загрожують безпеці нашої країни, і суворо дотримуватися міжнародних норм, а також суверенітету та територіальної цілісності Молдови. Крім того, міністерство вимагало від посольства Росії вжити всіх необхідних заходів, щоб запобігти повторенню подібних інцидентів", — повідомили у МЗС.
Видання зауважує, що призначений посол росії у Молдові Олег Озеров звернув увагу на відсутність руйнувань після падіння дрону на дах будинку у селі Нижні Когурешти Флорештського району. Він стверджує, що номер дрона "засвітився 18 листопада на Харківщині", а сам безпілотник "фізично не може долетіти звідти до Флорешту".
Нагадаємо
У вівторок 25 листопада у Молдові зафіксували російський дрон у своєму повітряному просторі.
Також Румунія двічі піднімала винищувачі Eurofighter Typhoon та F-16 через виявлення вторгнення дронів у національний повітряний простір 25 листопада. Радари зафіксували цілі поблизу повітів Тулча та Галац.