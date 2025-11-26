Президент Румунії про проліт російського дрона: "Це випадковий інцидент, подібні речі трапляються по всій Європі"

Президент Румунії Нікушор Дан запевнив, що російський безпілотник, який напередодні понад три години перебував у повітряному просторі країни, не становив прямої загрози та став частиною ширшої кампанії дезінформації, яку росія веде проти Румунії. Про це пише УНН.

Коментуючи інцидент, Дан заявив, що "усі ці дрони, які час від часу заходять на нашу територію, – випадкові інциденти".

Ми можемо точно сказати, що це ворожі діїрРосії – це 10-річна кампанія дезінформації та маніпуляцій

За його словами, такі прольоти трапляються і в інших країнах Європи, зокрема поблизу аеропортів, де фіксують технічні труднощі під час їхнього перехоплення.

У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотник

На запитання журналістів, чому винищувачам не вдалося збити безпілотник, який літав на низькій висоті та зникав із радарів, президент відповів: "Подібні речі траплялися в багатьох інших місцях… Тож є технічні проблеми".

Дан також уточнив, що отримав пояснення від міністра оборони Йонуца Моштяну та начальника Генштабу.

Звичайно, я обговорював це питання з міністром та начальником Генерального штабу, і, загалом кажучи, пояснення, які я бачив від них публічно, є реальними