Президент Румунії про проліт російського дрона: "Це випадковий інцидент, подібні речі трапляються по всій Європі"

$42.400.03
48.950.03
ukenru
16:49 • 1614 перегляди
У четвер 27 листопада по всій Україні діятимуть обмеження електроспоживання – Укренерго
15:50 • 4872 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
15:49 • 6950 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
15:41 • 3726 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
15:07 • 6540 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
15:02 • 2892 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
14:47 • 2806 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
14:38 • 2152 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
14:29 • 7006 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 17019 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3.7м/с
86%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Моя скеля": мільярдер Річард Бренсон повідомив про смерть дружини - після 50 років разомPhoto26 листопада, 07:22 • 15695 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях26 листопада, 08:27 • 19494 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto26 листопада, 08:59 • 39150 перегляди
Напружена ситуація на Півдні України: ворог маніпулює суспільством, поширюючи панічні настрої - Генштаб26 листопада, 10:28 • 13222 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto12:02 • 24804 перегляди
Публікації
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила16:04 • 2944 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo15:49 • 6914 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo14:17 • 17013 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto13:53 • 12954 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto13:23 • 20061 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп-молодший
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Європа
Румунія
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 30592 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 64937 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 82041 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 82208 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 88977 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
Boeing Starliner

Президент Румунії про проліт російського дрона: "Це випадковий інцидент, подібні речі трапляються по всій Європі"

Київ • УНН

 • 874 перегляди

Румунський глава держави Дан заявив, що російський безпілотник, який перебував у повітряному просторі країни, не становив прямої загрози. Він назвав це випадковим інцидентом та частиною дезінформаційної кампанії росії.

Президент Румунії про проліт російського дрона: "Це випадковий інцидент, подібні речі трапляються по всій Європі"
Фото: presidency.ro

Президент Румунії Нікушор Дан запевнив, що російський безпілотник, який напередодні понад три години перебував у повітряному просторі країни, не становив прямої загрози та став частиною ширшої кампанії дезінформації, яку росія веде проти Румунії. Про це пише УНН.

Деталі

Коментуючи інцидент, Дан заявив, що "усі ці дрони, які час від часу заходять на нашу територію, – випадкові інциденти". 

Ми можемо точно сказати, що це ворожі діїрРосії – це 10-річна кампанія дезінформації та маніпуляцій 

– заявив румунський президент. 

За його словами, такі прольоти трапляються і в інших країнах Європи, зокрема поблизу аеропортів, де фіксують технічні труднощі під час їхнього перехоплення.

У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотник26.11.25, 17:02 • 2892 перегляди

На запитання журналістів, чому винищувачам не вдалося збити безпілотник, який літав на низькій висоті та зникав із радарів, президент відповів: "Подібні речі траплялися в багатьох інших місцях… Тож є технічні проблеми".

Дан також уточнив, що отримав пояснення від міністра оборони Йонуца Моштяну та начальника Генштабу. 

Звичайно, я обговорював це питання з міністром та начальником Генерального штабу, і, загалом кажучи, пояснення, які я бачив від них публічно, є реальними 

– сказав він.

Учорашній інцидент завершився тим, що російський дрон, який не ніс вибухівки, впав у двір приватного будинку у повіті Васлуй після втрати сигналу.

На території Румунії знайшли російський дрон, що порушив повітряний простір у ніч на 25 листопада25.11.25, 15:37 • 2430 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
російська пропаганда
Техніка
Війна в Україні
Європа
Румунія
Молдова